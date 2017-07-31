ФАС взялась за анализ работы «Яндекса» и Google

Анализировать работу двух крупнейших интернет-поисковиков решила Федеральная антимонопольная служба России.

Основным пунктом проверки, как пишут СМИ 31 июля, антимонопольщики уделят преимущественному размещению ими своих ресурсов. Другие поисковики, кроме «Яндекса» и Google, тоже не останутся без ревизии ФАС.

По данным «Фонтанки», не последнюю роль в решении проверить «Яндекс» стала новая реклама поисковика. На прошлой неделе рядом со слоганом «Поиск №1 в России» появилась звездочка. Кликнувшим на нее рассказывается, что поисковик занимает за июнь этого года первое место по количеству переходов из поисковых систем. В «Яндексе» сообщили, что слоган используется временно.

Тем временем в конце прошлого месяца Еврокомиссия оштрафовала Google на 2,42 миллиарда евро. Так закончилось многолетнее расследование о нарушении антимонопольного законодательства.