Еще
12:47 31.07.2017
Пришлите свою новость!
12:37
Турция стала лидером у российских туристов летом 2017-го
12:31
КИО вновь отдал госконтракт на оценку недвижимости ГУИОН, несмотря на претензии УФАС
12:12
СМИ: Хави Гарсия ведет переговоры с «Зенитом» о расторжении контракта
12:08
Такси занесло на Витебском: велосипедистку прижало к бетонной стене
12:04
Кредиторы «Здоровых людей» требуют возвата долгов с владельцев фирмы
11:51
Петербургские бизнесмены нашли 2,4 миллиона после ареста мойки и земельного участка
11:48
Портик Руска оказался в центре судебного конфликта
11:42
ФАС взялась за анализ работы «Яндекса» и Google
11:35
Агент: Сделка по переходу Ригони в "Зенит" завершена
11:31
У помощника машиниста угнали Porsche с петербургской заправки
11:28
Индекс РТС упал ниже 1000 пунктов
11:19
Собственник «Банкирского дома» Лыков объявлен в розыск
11:09
Финскую визу сделают за две недели
11:00
Нетребко и Киркоров - самые высокооплачиваемые музыканты России по версии Forbes
10:43
В Петербурге в 2,5 раза выросла заболеваемость гепатитом А
10:37
Клиенты Сбербанка пожаловались на сбой платежной системы
10:32
Макфол пообещал россиянам проблемы с визами
10:14
Люди в масках напали на туристический автобус в Барселоне
10:06
Европейские перевозчики заявляют о нехватке пограничников в аэропортах ЕС
10:00
Роналду даст показания по делу о неуплате налогов
09:53
После возвращения Саакашвили на Украину Киев может начать его экстрадицию
09:45
Плавучий хостел «Короленко» вспыхнул минувшей ночью
09:38
США готовят санкции против Венесуэлы
09:25
Лидер эсеров просит ЗакС инициировать собственное расследование дела Резника
09:18
В России стали больше брать автокредитов
09:10
Четверо заключенных погибли при пожаре в больнице ФСИН во Владивостоке
09:01
Россия «асимметрично» ответит на снос памятников в Польше
08:53
Кухонный пожар на Карпинского привел к гибели пенсионерки
08:45
В аварии на дороге Петербург - Колтуши погибли два человека
08:37
В Красноярске нашли школьницу, неделю прожившую в тайге без еды и воды
08:29
Велосипедиста сбила электричка на Савушкина
08:21
Дорожные работы парализовали внутреннее кольцо КАД
08:13
В РФ построят шесть авианосцев
08:05
На Рузовской тушили пожар в магазине
01:14
Эдита Пьеха вспомнит только хорошее с друзьями
00:35
Посетителей "Галереи" эвакуировали из-за анонимного звонка
30/07
Манчини подтвердил переход Маммана из «Лиона» в «Зенит»
30/07
Честера Беннингтона из Linkin Park похоронили в Калифорнии
30/07
В Петербурге эвакуировали посетителей "Галереи"
30/07
Сборная России — третья в медальном зачете чемпионата мира по водным видам спорта
30/07
Слова Порошенко об Айвазовском удивили Минкультуры
30/07
Гол Кокорина принес «Зениту» победу над «Тосно»
30/07
Металлические стеллажи Росреестра убили сосновоборца
30/07
Несколько десятков фанатов «Тосно» задержаны на матче против «Зенита»
30/07
Путин: 755 сотрудников дипмиссии США в России будут сокращены
30/07
«Зенит» обыгрывает «Тосно» после первого тайма
30/07
В ДТП с автобусом в Турции пострадали десятки туристов
30/07
Путин подписал закон о необязательном бесплатном багаже для невозвратных авиабилетов
30/07
Дамы устроили фотосессию на дамбе и попали под колеса
30/07
Президент подписал закон о садоводческих товариществах
30/07
Транспортная полиция проверяет "гуляющий" причал на Кронверкской набережной
30/07
Российские военные вывезут из Арктики около четырех тысяч тонн металлолома
30/07
На Невском проспекте выключились светофоры: «Все ездят как попало»
30/07
В России появится закон об уголовной ответственности за «карусели» на выборах
30/07
«Зенит» назвал стартовый состав на матч с «Тосно»
30/07
Путин подписал закон о показе отечественных фильмов без удостоверения
30/07
США испытали систему ПРО THAAD на Аляске
30/07
Пьяный петербуржец после прогулки оказался в СИЗО
30/07
Путин подписал закон о запрете анонимайзеров
30/07
Шведского мотопилота выручили из беды в Шлиссельбурге
30/07
В Москве объявлено штормовое предупреждение
30/07
Тяга к роскоши выпускников Волгоградской академии МВД заинтересовала вуз
30/07
В Венесуэле убиты кандидат в учредительное собрание и оппозиционный активист
30/07
Неловкий маневр баржи чуть не оставил петербуржцев без Чижика — Пыжика
30/07
МЧС: «Оторванный» причал на Кронверкской набережной не был прикреплен к берегу
30/07
Тридцать кораблей и судов введут в состав ВМФ в 2017 году
30/07
Напавший на туристов в отеле Хургады был сторонником ИГ
30/07
Наркофермеры обосновались в лесах Юго-Восточной Финляндии
30/07
Дуров опроверг сообщения СМИ о переносе части серверов Telegram в Иран
30/07
В Сирии погиб стрингер Russia Today
Предыдущие новости
Архив материалов
Бизнес
Версия для печати
31.07.2017 11:42
0 Комментариев

ФАС взялась за анализ работы «Яндекса» и Google

Анализировать работу двух крупнейших интернет-поисковиков решила Федеральная антимонопольная служба России.

Основным пунктом проверки, как пишут СМИ 31 июля, антимонопольщики уделят преимущественному размещению ими своих ресурсов. Другие поисковики, кроме «Яндекса» и Google, тоже не останутся без ревизии ФАС.

По данным «Фонтанки», не последнюю роль в решении проверить «Яндекс» стала новая реклама поисковика. На прошлой неделе рядом со слоганом «Поиск №1 в России» появилась звездочка. Кликнувшим на нее рассказывается, что поисковик занимает за июнь этого года первое место по количеству переходов из поисковых систем. В «Яндексе» сообщили, что слоган используется временно.

Тем временем в конце прошлого месяца Еврокомиссия оштрафовала Google на 2,42 миллиарда евро. Так закончилось многолетнее расследование о нарушении антимонопольного законодательства.


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

добавить комментарий
Помните, что все дискуссии на сайте модерируются в соответствии с правилами блога. Если вы видите комментарий, нарушающий правила сайта, сообщайте о нем модераторам.
комментарии пользователей (0)
СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
RBI
28.07.2017 17:00

Петербургских школьников научат быть лидерами

Группа компаний RBI и Фонд поддержки талантливой молодежи «Будущие лидеры» открывают школу для будущих лидеров
«Аэрофлот»
28.07.2017 16:37

Журнал «Аэрофлот» признан лучшим авиационным бортовым изданием страны

Бортовой журнал «Аэрофлот» стал лауреатом VIII Ежегодной премии «Права потребителей и качество обслуживания»
Tele2
27.07.2017 17:34

Tele2 подготовила удобное предложение для бизнеса

У Tele2 появилось комплексное решение для корпоративных клиентов – «Выгодный комплект».
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Кредиторы «Здоровых людей» требуют возвата долгов с владельцев фирмы
ФАС взялась за анализ работы «Яндекса» и Google
Клиенты Сбербанка пожаловались на сбой платежной системы
ЦБ: "Дыра" в капитале банка "Югра" составляет 7 млрд рублей
В отношении СМУ-303 подано заявление о банкротстве
Конгресс направил в ведомства США запросы на документы «Лаборатории Каперского»
Банк России оценил размер «дыры» в капитале банка «Югра»
ЦБ сохранил ключевую ставку в 9%
Мировые цены на нефть снижаются
Apple прекращает продажу iPod Nano и Shuffle
Кто заморозит «Северный поток-2»
Когда взлетит рынок беспилотников
Рынок фермеру не нужен
Деньги на ветре
Судьбу петербургской рекламы решат в Москве
Когда уходит «Сименс»
Бензин возьмет свое
Менеджер сдал Морской завод
Подушки сдулись по пути в Петербург
Промсвязьбанк берется за женщину в порту
Говорим и показываем
Главное
Последнее

«Бабушкины очки» как семейные скрепы

День ВМФ в Петербурге

Алина Циопа/"Фонтанка.ру"

Роман Абрамович посетил «Бутылку» в Новой Голландии

Новости компаний
RBI
28.07.2017 17:00
Петербургских школьников научат быть лидерами
Группа компаний RBI и Фонд поддержки талантливой молодежи «Будущие лидеры» открывают школу для будущих лидеров
«Аэрофлот»
28.07.2017 16:37
Журнал «Аэрофлот» признан лучшим авиационным бортовым изданием страны
Бортовой журнал «Аэрофлот» стал лауреатом VIII Ежегодной премии «Права потребителей и качество обслуживания»
Tele2
27.07.2017 17:34
Tele2 подготовила удобное предложение для бизнеса
У Tele2 появилось комплексное решение для корпоративных клиентов – «Выгодный комплект».
Фото предоставлено ИКК «ГАРАНТ ИНТЕРНЭШНЛ»
26.07.2017 15:05
Электронный больничный становится реальностью
С 1 июля 2017 года медицинские организации вправе по выбору пациента и с его письменного согласия выдавать больничный лист на бумажном носителе либо в виде сформированного и размещенного в информационной системе ФСС России электронного документа
Аэрофлот
26.07.2017 10:35
Аэрофлот комментирует информацию о пикете, организованном профсоюзом ШПЛС
В связи с опубликованной некоторыми СМИ информацией о пикете, проведенном якобы сотрудниками Аэрофлота, авиакомпания сообщает.
Аэрофлот
25.07.2017 18:12
Группа «Аэрофлот» за полгода увеличила перевозку пассажиров на 16,6%
ПАО «Аэрофлот публикует операционные результаты Группы «Аэрофлот» и авиакомпании «Аэрофлот — российские авиалинии» за июнь и шесть месяцев 2017 года
«Эко-Гранд»
25.07.2017 11:28
Производитель автономной канализации Эко-Гранд открыл склад в Петербурге
В июле 2017 года производитель автономной канализации, компания «Эко-Гранд» открыла в Санкт-Петербурге свой склад. Он находится в Красносельском районе Петербурга, в дер. Виллози.
«Аэрофлот»
24.07.2017 11:32
Аэрофлот вошел в топ-20 крупнейших авиакомпаний мира
Аэрофлот достиг важнейшего стратегического рубежа и официально вернулся в глобальную элиту гражданской авиации.
www.aeroflot.ru
21.07.2017 12:00
Аэрофлот расширяет систему поощрения командиров воздушных судов
С 1 октября 2017 года Аэрофлот вводит дополнительную систему поощрения пилотов. Ежеквартально по результатам работы в предыдущем квартале и в порядке ст. 191 Трудового кодекса РФ за добросовестную, продолжительную и безупречную работу будет выплачиваться...
Аэрофлот
20.07.2017 15:56
Интерактивный отчет Аэрофлота получил высшую награду в конкурсе Vision Awards
Интерактивная версия годового отчета Аэрофлота за 2016 год получила высшую награду в области маркетинга — платиновую медаль международного конкурса 2016 Vision Awards в категории «Транспорт и логистика».
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.