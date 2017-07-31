Агент: Сделка по переходу Ригони в "Зенит" завершена

Переход полузащитника аргентинского футбольного клуба «Индепендьенте» Эмилиано Ригони в петербургский ФК «Зенит» завершен.

Об этом в понедельник, 31 июля, пишет «Спорт День за Днем» со ссылкой на агента игрока Хуана Круса Оллера. По словам агента, через 48 часов Ригони прилетит в Петербург.

Ранее сообщалось, что Ригони подпишет с «Зенитом» четырехлетний контракт. В минувшем сезоне он сыграл за «Индепендьенте» 30 матчей (26 в стартовом составе), в которых забил 11 голов.

В летнее трансферное окно «Зенит» уже пополнили: защитник Денис Терентьев («Ростов»), полузащитники Кристиан Нобоа («Рубин»), Дмитрий Богаев («Тосно»), Далер Кузяев («Ахмат»), Александр Ерохин («Ростов»), Леандро Паредес («Рома»), нападающие Дмитрий Полоз («Ростов») и Себастьян Дриусси ("Ривер Плейт"). Официально покинули «Зенит» защитники Николас Ломбертс (в «Остенде») и Вукашин Йованович (аренда в «Бордо»), полузащитники Мигель Данни («Славия»), Роберт Мак («ПАОК») и Артур Юсупов (аренда в «Ростов»).