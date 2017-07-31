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31.07.2017 11:19
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Собственник «Банкирского дома» Лыков объявлен в розыск

 

Фактический собственник АО АКБ «Банкирский дом», у которого в прошлом году отозвали лицензию, Евгений Лыков, объявлен в федеральный розыск. Об этом 31 июля сообщает петербургское ГСУ Следственного комитета России.

В Петербурге расследуется уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Евгений Лыков, считают следователи, к этому преступлению причастен.

Будучи фактическим собственником банка, он ввел в заблуждение своих сотрудников и похитил более 600 млн рублей, переведя их на свои счета. Операции были выполнены на основании фиктивных приходных кассовых ордеров, свидетельствующих о якобы внесении им наличных денежных средств в кассу банка. Никаких денег на самом деле Лыков в кассу не вносил. Чтобы недостаток в кассах не обнаружили, было изготовлено около тысячи фиктивных договоров о предоставлении кредитов физлицам без ведомых последствий. На деле физлица кредиты не получали.

В этом месяце Лыкова вызвали в Главное следственное управление СК РФ по Петербурге. Но там он по сей день так и не появился. Теперь его объявили в розыск.

Как писала «Фонтанка», основным акционером банка выступала финская компания H-Markkinointi Oy. Принято считать, что Лыков контролирует и ее. Летом прошлого года временная администрация «Банкирского дома», у которого в марте отобрали лицензию, потребовала продать 2,3 га земли в Финляндии для возврата долгов.


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