Нетребко и Киркоров - самые высокооплачиваемые музыканты России по версии Forbes
10 самых высокооплачиваемых музыкантов России назвал журнал Forbes.
Больше других музыкантов за последний год заработала оперная певица Анна Нетребко, доход которой эксперты Forbes оценили в $ 7,5 млн. С этой суммой Нетребко возглавила топ-10 самых высокооплачиваемых музыкантов страны и вошла в пятерку знаменитостей, пропустив вперед только троих хоккеистов (Александр Овечкин, Евгений Малкин, Сергей Бобровский).
Пятое место в общем рейтинге доходов российских знаменитостей и второе место среди музыкантов занял по итогам года Филипп Киркоров. Его годовой доход составил $ 7,4 млн, то есть на $ 100 тыс. меньше, чем у Нетребко.
Третье место осталось за Тимати, общий доход которого по итогам минувшего года эксперты Forbes оценили в $ 6,6 млн.
Кроме того, в десятку самых высокооплачиваемых музыкантов России вошли Григорий Лепс и Дима Билан (по $ 6 млн), группа «Би-2» ($ 5,7 млн), Сергей Шнуров и Земфира (по $ 5 млн), Николай Басков ($ 4,3 млн) и Егор Крид ($ 4 млн).
Источник: РБК