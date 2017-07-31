Клиенты Сбербанка пожаловались на сбой платежной системы

В платежной системе Сбербанка произошел сбой. В самой организации сообщили, что неполадки уже устранены.

Утром 31 июля клиенты банка по всей стране пожаловались на затруднения при переводе денег и оплате покупок. Многие не могли войти в личный кабинет в системе "Сбербанк-онлайн", кто-то жаловался на помехи при отображении лицевого счета. В некоторых регионах банкоматы перестали выдавать наличные. В техподдержке кредитного учреждения факт сбоя работы в системе подтверждали.

В свою очередь, в пресс-службе Сбербанка «Фонтанке» сообщили, что сейчас обслуживание ведется в обычном режиме.

«Сегодня утром у некоторых клиентов Сбербанка могли наблюдаться временные затруднения при использовании банковских карт. Приносим извинения за доставленные неудобства», – комментирует ситуацию банк.

По данным нашего издания, жителей Северо-Западного федерального округа проблема фактически не затронула. Некоторые клиенты имели трудности со "Сбербанком-онлайн", но на денежные операции жалоб не было.