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31.07.2017 15:00

Как оценить свои затраты на связь и подобрать выгодные условия подключения

Простой способ сэкономить на связи: соотнести статистику потребления трафика и минут с предложением своего оператора. Если не сходится — выбрать более выгодные условия подключения. Рассказываем, как это сделать за четыре шага.
Как оценить свои затраты на связь и подобрать выгодные условия подключения
www.yota.ru

Шаг 1. Оцениваем потребление трафика

Для Android

Перейдите в «Настройки» → «Использование данных». Рядом с периодом (как правило, задан месяц) вы увидите объем переданного за это время трафика. Посмотрите расход за два предыдущих месяца. Определите средний ежемесячный трафик и приложения, которые тратят больше других.

Для iOs

Перейдите в «Настройки» → «Сотовая связь». Под заголовком «Статистика тарифа по сотовой связи» вы увидите объем трафика, потраченного с момента последнего сброса данных. Оцените свои месячные затраты и определите приложения, которые передавали больше всего данных.

Шаг 2. Оцениваем потребление минут

Для Android

Перейдите в «Журнал вызовов». Нажмите на три точки напротив надписи «Все записи» и выберите пункт «Длительность вызовов». Вы увидите общее время исходящих и входящих голосовых вызовов за все время использования SIM-карты. Поделите время исходящих звонков на число месяцев использования.

Если в вашей версии Android нет счетчика длительности вызовов, воспользуйтесь приложением Callistics. Оно же поможет определить точное время исходящих вызовов в прошлом месяце.

Для iOs

Перейдите в «Настройки» → «Сотовая связь». Под заголовком «Статистика тарифа по сотовой связи» вы увидите общее время разговора с момента последнего сброса данных и с момента последней перепрошивки устройства. Оцените время разговоров в месяц. Вычтите долю входящих звонков.

Шаг 3. Сопоставляем расходы с условиями подключения

Сопоставьте расход трафика и минут с ограничением оператора. Выговариваете ли вы все минуты? Расходуете ли весь трафик? Если трафика не хватает, а минуты остаются (или наоборот) — это не нормально. Вы не компенсируете одно другим, вы переплачиваете. Это можно и нужно исправить.

Возьмем к примеру Александра. Сопоставим его траты с предложением оператора:

У Александра iPhone. Вот как он определил реальный расход трафика.

В апреле Александр потратил 28 ГБ, в мае 24,3 ГБ, в июне 23,5 ГБ. В среднем — 25,27 ГБ в месяц. От 10 ГБ трафика ежемесячно уходило на Вконтакте, примерно столько же на Facebook вместе с Fb Messenger и Telegram.

Время исходящих вызовов составило 58 часов за 18 месяцев. В среднем за это время ежемесячно Александр тратил на звонки 3 часа или 180 минут. Согласно приложению Callistics, в последний месяц его расходы составили 193 минуты.

Уже год Александр использует тариф оператора «N»: 30 ГБ и 1800 минут. При этом более 1500 минут сгорают неиспользованными.

Шаг 4. Подбираем выгодные условия подключения

Есть простой способ подобрать выгодные условия подключения: воспользоваться конструктором Yota. В июле 2017 года оператор предоставил абонентам возможность самим формировать пакет услуг. Вы можете выбрать необходимое количество минут и гигабайт, безлимитные мобильные приложения и SMS.

Беспокоиться о звонках в другие регионы не надо — роуминга по России нет. Звонки внутри сети Yota бесплатны.

Вернемся к нашему примеру. В Yota Александр составляет предложение для себя: 200 минут за 250 рублей, безлимитные SMS за 50, безлимит на Вконтакте, Facebook, Twitter за 20 рублей, WhatsApp и Telegram за 10 рублей и пакет трафика размером 10 ГБ за 100 рублей.

Итого: 430 рублей и Александр платит только за то, чем действительно пользуется.

Попробуйте и вы!
Подробности на сайте www.yota.ru

 

 

 

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