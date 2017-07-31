Макфол пообещал россиянам проблемы с визами

Бывший посол США в России Майкл Макфол предупредил, что ответ Москвы на американские санкции может привести к росту сроков оформления виз. Об этом он написал в своем твиттере.

«Если эти сокращения — правда, россиянам придется ждать недели, если не месяцы, чтобы получить визы для поездки в США», — сообщил экс-посол.

Макфол также отметил, что в России нет 755 дипломатов США, о которых ранее говорил Путин.

Накануне президент Владимир Путин заявил, что прекратить работу в России должны 755 сотрудников дипломатических представительств США. Это стало ответом на принятые конгрессом санкции, вводящие ограничения в отношении российских энергетических проектов и некоторых предприятий горнорудной и металлургической промышленности.

В пятницу, 28 июля, после принятия пакета санкций американским сенатом российский МИД запретил посольству США использовать дачи в Серебряном бору и склады в Москве, а также распорядился к первому сентября приравнять число сотрудников своей дипмиссии к числу российских дипломатов, работающих в США. По данным МИД, на данный момент их 455.