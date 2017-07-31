Люди в масках напали на туристический автобус в Барселоне

В Барселоне активисты движения Arran, выступающего за независимость Каталонии, напали на туристический автобус в районе стадиона «Камп Ноу» 30 июля. Активисты прокололи шины автобуса и написали на окнах лозунг: «Туризм убивает районы».

Во время инцидента никто не пострадал. Сведений о задержании нападавших нет.

Активисты Arran напали на двухэтажный туристический автобус с открытым верхним этажом. Такие автобусы ездят по обзорному маршруту по городу, в них есть аудиогид на различных языках, рассказывающий о достопримечательностях Барселоны. Подобные автобусные маршруты организованы во многих европейских городах, в том числе и в Москве.

Молодежное движение Arran выступает за отделение Каталонии от Испании. Активисты движения, которое базируется на марксистских убеждениях, уверены, что туризм вредит Барселоне и превращает город в «парк развлечений».

Власти Барселоны также выступают против увеличения туристического потока. В начале 2017 года в центральной части города запретили открывать новые отели и апартаменты для туристов.