Люди в масках напали на туристический автобус в Барселоне
В Барселоне активисты движения Arran, выступающего за независимость Каталонии, напали на туристический автобус в районе стадиона «Камп Ноу» 30 июля. Активисты прокололи шины автобуса и написали на окнах лозунг: «Туризм убивает районы».
Во время инцидента никто не пострадал. Сведений о задержании нападавших нет.
Активисты Arran напали на двухэтажный туристический автобус с открытым верхним этажом. Такие автобусы ездят по обзорному маршруту по городу, в них есть аудиогид на различных языках, рассказывающий о достопримечательностях Барселоны. Подобные автобусные маршруты организованы во многих европейских городах, в том числе и в Москве.
Молодежное движение Arran выступает за отделение Каталонии от Испании. Активисты движения, которое базируется на марксистских убеждениях, уверены, что туризм вредит Барселоне и превращает город в «парк развлечений».
Власти Барселоны также выступают против увеличения туристического потока. В начале 2017 года в центральной части города запретили открывать новые отели и апартаменты для туристов.
Источник: "Медуза"