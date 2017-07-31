Роналду даст показания по делу о неуплате налогов

Нападающий «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду 31 июля даст показания по делу об уклонении от уплаты налогов.

По информации СМИ, показания Роналду будет давать в суде города Посуэло-де-Аларкон (провинция Мадрид) в закрытом режиме.

Дело было открыто на основании иска прокуратуры Мадрида по факту возможного совершения нескольких налоговых преступлений в период с 2011-го по 2014 год. 32-летний игрок считает себя полностью невиновным и намерен отстаивать свою точку зрения.

Роналду подозревается в уклонении от уплаты налогов на сумму € 14,7 млн.