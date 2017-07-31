После возвращения Саакашвили на Украину Киев может начать его экстрадицию
Как только бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили вернется на Украину, власти страны начнут процесс его экстрадиции по запросу Тбилиси. Такое мнение высказала в эфире телеканала «Имеди» министр юстиции Грузии Тея Цулукиани.
«Украинская сторона тогда, в апреле 2015 года, ответила, что мы не можем выдать Михаила Саакашвили (...). Видимо, сегодня они изменили позицию. Как только Саакашвили вернется на Украину, Киев сможет начать процесс экстрадиции», — цитирует Цулукиани 31 июля «Лента.ру».
29 июля Саакашвили заявил, что подпись на опубликованной в соцсетях анкете на получение украинского гражданства принадлежит не ему. «Посмотрел копию анкеты, на основании которой президент (президент Украины Петр Порошенко. — Прим. ред.) лишил меня гражданства. Так вот, я с полной ответственностью утверждаю, что это не моя подпись и не мною заполненная анкета!» — отметил бывший губернатор Одесской области.
Тремя днями ранее депутат Верховной рады Сергей Лешенко высказал мнение, что Саакашвили не сможет вернуться на Украину из США, так как будет задержан и выдан Грузии.
Также 26 июля Порошенко подписал указ о лишении Саакашвили украинского гражданства. По информации миграционной службы, такое решение принято из-за того, что политик указал в анкете ложные данные.
Источник: "Лента.ру"