США готовят санкции против Венесуэлы

США собираются ввести санкции в отношении нефтяного сектора Венесуэлы, а также некоторых официальных лиц страны.

Об этом 31 июля сообщает Reuters со ссылкой на американских чиновников. По их словам, это представляет собой ответ на выборы в Национальное учредительное собрание (Конституционную ассамблею).

В частности, по словам источников, администрация Дональда Трампа изучает возможность запрета на поставки Венесуэле американской сырой нефти.

О готовящейся реакции на действия в Венесуэле заявили и в госдепе. «Мы продолжим предпринимать жесткие и быстрые меры против архитекторов авторитаризма в Венесуэле, в том числе против тех, кто будет участвовать в национальном учредительном собрании по результатам голосования», — говорится в заявлении представителя госдепа Хезер Науэрт, которое она разместила в Twitter.

Еще в середине июля президент США Дональд Трамп в ответ на планы созвать Конституционную ассамблею пригрозил Венесуэле «решительными экономическими действиями».

Выборы в учредительное собрание начались вчера, и пока нет официального сообщения как об их завершении, так и о продлении. Один из лидеров оппозиции, губернатор штата Миранда Энрике Каприлес, заявила, что власти Венесуэлы намерены продлить время голосования на выборах в учредительное собрание из-за низкой явки избирателей. Мексика, Аргентина, Колумбия и Перу уже заявили, что не признают результаты выборов, какими бы те ни были.

Голосование проходит на фоне протестов, которые не прекращаются уже несколько месяцев. За минувшие сутки в ходе протестов погибли 13 человек, передает El Nacional. По информации издания, пять человек погибли в штате Мерида, пять — в Тахире. Цель участников акций — добиться отмены воскресных выборов (или их результатов) в Конституционную ассамблею, которой будет поручено внести принципиальные поправки в основной закон страны.