Лидер эсеров просит ЗакС инициировать собственное расследование дела Резника

Лидер петербургских справедливороссов Марина Шишкина 31 июля направила обращения главам фракций "Единой России", КПРФ, ЛДПР, "Партии Роста" и "Яблока" в Законодательном собрании Петербурга. Как сообщают в пресс-службе партии, Шишкина намерена инициировать собственное расследование обстоятельств задержания и ареста депутата Максима Резника.

"Считаю данный факт проявлением пренебрежения правоохранительных органов к статусу депутата Законодательного собрания Санкт-Петербурга и в целом к петербургскому парламенту. Странный хронологический ход процесса, неоднозначно трактуемые доказательства стороны обвинения, а также жестокость приговора дают повод подозревать петербургские правоохранительные органы в предвзятости и необъективности", – пишет она.

По мнению Шишкиной, депутаты должны провести парламентское расследование, что поможет реабилитировать их коллегу.

Напомним, спустя 1,5 месяца после акции против коррупции на Марсовом поле сотрудники полиции составили протокол в отношении депутата Максима Резника. 28 июля Дзержинский суд оштрафовал его на 11 тысяч рублей за участие в несанкционированном митинге и арестовал на 10 суток. Это первый случай административного ареста депутата Северной столицы за прошедшие 20 лет.