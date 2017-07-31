Четверо заключенных погибли при пожаре в больнице ФСИН во Владивостоке

Следственный комитет ищет виновных в возгорании тюремной больницы в Приморском крае. Четырех лежачих пациентов не удалось спасти.

Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ Приморского края, пожар на первом этаже краевой больницы ГУ ФСИН на Партизанском проспекте во Владивостоке начался в ночь на 31 июля. Очаг возгорания находился в комнате для хранения личных вещей пациентов. Едкий дым от пожара распространился на все четыре этажа стационара. На момент происшествия в плате терапевтического отделения находились 4 пациента, которые не могли передвигаться без посторонней помощи. Они получили сильное отравление угарным газом и скончались.

СК возбудил уголовное дело по статье 293 (халатность) УК РФ. Сейчас устанавливаются сотрудники больницы и ФСИНа, на которых лежит обязанность проверять соблюдение всех мер пожарной безопасности. Также следователи выясняют, почему лежачие пациенты не были эвакуированы из здания.