Россия «асимметрично» ответит на снос памятников в Польше

Россия намерена принять «асимметричные» меры в ответ на решение польских властей снести памятники советским воинам. Об этом заявил Департамент информации и печати российского МИДа.

По мнению внешнеполитического ведомства, польские власти «должны отдавать себе отчет в том», что их «недружественные действия в мемориальной сфере» не останутся «без последствий». «В отношении польской стороны будут приняты адекватные ответные меры, которые могут носить асимметричный характер», — цитирует сообщение МИДа РБК 31 июля.

Как рассказал председатель комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, одна из вероятных ответных мер России на действия Польши — введение персональных санкций против польских политиков. Речь идет об авторах закона, предусматривающего демонтаж памятников. По мнению политика, необходимо не только ввести санкции, но и «прервать экономические отношения» между российскими и польскими регионами.

По данным прессы, в ближайшее время Россия призовет мировое сообщество отреагировать на действия Польши. Представители России выступят с данным заявлением на Межпарламентской Ассамблее государств–участников СНГ, Парламентской Ассамблее ОБСЕ и Межпарламентском союзе. Как сообщили газете несколько сенаторов, Россия также намерена направить обращения в парламенты европейских стран.

Польский сейм 22 июня принял поправки к закону «О запрете пропаганды коммунизма или иного тоталитарного строя». Они дают возможность муниципальным властям принимать решения о сносе «коммунистических» памятников. 17 июля президент Польши Анджей Дуда подписал закон. Российский МИД назвал это «возмутительной провокацией» и пригрозил «последствиями».

Государственная дума попросила европейские парламенты и парламентские структуры осудить действия Польши.

Совет Федерации 25 июля на пленарном заседании попросил президента России Владимира Путина поручить профильным ведомствам разработать предложения по ограничениям в отношении Польши.