Кухонный пожар на Карпинского привел к гибели пенсионерки

Пожилая петербурженка погибла при пожаре в Калининском районе рано утром 30 июля. Предварительной причиной возгорания стал забытый на плите завтрак.

Как стало известно «Фонтанке», тело 85-летней женщины нашли в квартире дома №6 по улице Карпинского. Там, как сообщала пресс-служба ГУ МЧС РФ по Петербургу, произошел пожар на кухне на площади 2 квадратных метра. В 07.10 силами трех пожарных расчетов возгорание ликвидировали.

В ходе осмотра помещения в дальней комнате, у окна, нашли тело пожилой хозяйки, которая, предположительно, скончалась от отравления угарным газом.

Пенсионерка проживала одна.