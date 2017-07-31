Велосипедиста сбила электричка на Савушкина

Транспортная полиция проводит проверку по факту ДТП с участием электрички и велосипедиста на севере Петербурга утром 31 июля. Из-за аварии движение было незначительно ограничено.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе УТ МВД по СЗФО, столкновение произошло около 6.50 на перегоне Лахта – Новая Деревня. Как отмечают очевидцы, прямо напротив ТРК «Меркурий» на улице Савушкина. Велосипедист, по предварительной информации, не пропустил электричку Белоостров-Петербург и был сбит. До приезда скорой он скончался.

Личность погибшего и все обстоятельства аварии сейчас устанавливают сотрудники транспортной полиции.