В Красноярске нашли школьницу, неделю прожившую в тайге без еды и воды

Спасатели нашли 14-летнюю девочку, потерявшуюся в тайге Тюхтетского района Красноярского края.

Об этом 31 июля сообщает пресс-служба МЧС.

«Семь суток в лесу без воды и еды провела 14-летняя девочка. О состоянии ее здоровья будет известно позже, когда ее доставят в медицинское учреждение города Красноярска. На данный момент известно, что девочку обнаружили в 16 километрах северо-восточнее населенного пункта Чиндат, состояние ее стабильное», — говорится в заявлении ведомства.

В поисках школьницы было задействовано около 250 человек, более 25 единиц техники.