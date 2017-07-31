В РФ построят шесть авианосцев

Шесть авианосцев будут заложены в России в ближайшее время. Об этом заявил первый зампредседателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич. Сенатор выступил в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1» 30 июля.

«В ближайшее время мы шесть заложим», — сказал Клинцевич о российских авианесущих кораблях, передает «Лента.ру».

В апреле 2017 года главком ВМФ Владимир Королев заявил о том, что авианосный флот России будет расширен. «Мы постоянно над этим работаем. И эта задача будет решена», — сказал адмирал, отвечая на вопрос о том, есть ли планы построить для российского флота еще несколько авианосцев.

Программа строительства нового авианесущего корабля обсуждается в России уже не первый год. Возможные варианты облика корабля прорабатывались в рамках Госпрограммы вооружений 2011-2020 годов.

В настоящее время в состав ВМФ России входит единственный авианосец «Адмирал Кузнецов», построенный в 1982-1990 годах на Черноморском судостроительном заводе в Николаеве. В ближайшее время этот корабль должен пройти ремонт с модернизацией, который продлит срок его службы на 20 лет.