Манчини подтвердил переход Маммана из «Лиона» в «Зенит»

Переход защитника «Лиона» Эмануэля Маммана в футбольный клуб «Зенит» подтвердил главный тренер петербургской команды Роберто Манчини.

«Да, это действительно так. Он прибыл. Не знаю, как обстоят дела с его контрактом, но я надеюсь, что мы сможем закрыть эту сделку», – заявил Манчини в программе «После футбола».

Ранее сообщалось, что 21-летний аргентинский футболист обойдется петербургскому клубу в 16 миллионов евро. При этом сам «Лион» купил его год назад у «Ривер Плейта» за 9 миллионов евро.

В прошлом сезоне Маммана сыграл за «Лион» 17 матчей, в каждом из которых выходил в стартовом составе. Забил 1 гол.