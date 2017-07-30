Как «Зенит» побывал на «Петровском» в гостях

Еще
12:47 31.07.2017
Пришлите свою новость!
12:37
Турция стала лидером у российских туристов летом 2017-го
12:31
КИО вновь отдал госконтракт на оценку недвижимости ГУИОН, несмотря на претензии УФАС
12:12
СМИ: Хави Гарсия ведет переговоры с «Зенитом» о расторжении контракта
12:08
Такси занесло на Витебском: велосипедистку прижало к бетонной стене
12:04
Кредиторы «Здоровых людей» требуют возвата долгов с владельцев фирмы
11:51
Петербургские бизнесмены нашли 2,4 миллиона после ареста мойки и земельного участка
11:48
Портик Руска оказался в центре судебного конфликта
11:42
ФАС взялась за анализ работы «Яндекса» и Google
11:35
Агент: Сделка по переходу Ригони в "Зенит" завершена
11:31
У помощника машиниста угнали Porsche с петербургской заправки
11:28
Индекс РТС упал ниже 1000 пунктов
11:19
Собственник «Банкирского дома» Лыков объявлен в розыск
11:09
Финскую визу сделают за две недели
11:00
Нетребко и Киркоров - самые высокооплачиваемые музыканты России по версии Forbes
10:43
В Петербурге в 2,5 раза выросла заболеваемость гепатитом А
10:37
Клиенты Сбербанка пожаловались на сбой платежной системы
10:32
Макфол пообещал россиянам проблемы с визами
10:14
Люди в масках напали на туристический автобус в Барселоне
10:06
Европейские перевозчики заявляют о нехватке пограничников в аэропортах ЕС
10:00
Роналду даст показания по делу о неуплате налогов
09:53
После возвращения Саакашвили на Украину Киев может начать его экстрадицию
09:45
Плавучий хостел «Короленко» вспыхнул минувшей ночью
09:38
США готовят санкции против Венесуэлы
09:25
Лидер эсеров просит ЗакС инициировать собственное расследование дела Резника
09:18
В России стали больше брать автокредитов
09:10
Четверо заключенных погибли при пожаре в больнице ФСИН во Владивостоке
09:01
Россия «асимметрично» ответит на снос памятников в Польше
08:53
Кухонный пожар на Карпинского привел к гибели пенсионерки
08:45
В аварии на дороге Петербург - Колтуши погибли два человека
08:37
В Красноярске нашли школьницу, неделю прожившую в тайге без еды и воды
08:29
Велосипедиста сбила электричка на Савушкина
08:21
Дорожные работы парализовали внутреннее кольцо КАД
08:13
В РФ построят шесть авианосцев
08:05
На Рузовской тушили пожар в магазине
01:14
Эдита Пьеха вспомнит только хорошее с друзьями
00:35
Посетителей "Галереи" эвакуировали из-за анонимного звонка
30/07
Манчини подтвердил переход Маммана из «Лиона» в «Зенит»
30/07
Честера Беннингтона из Linkin Park похоронили в Калифорнии
30/07
В Петербурге эвакуировали посетителей "Галереи"
30/07
Сборная России — третья в медальном зачете чемпионата мира по водным видам спорта
30/07
Слова Порошенко об Айвазовском удивили Минкультуры
30/07
Гол Кокорина принес «Зениту» победу над «Тосно»
30/07
Металлические стеллажи Росреестра убили сосновоборца
30/07
Несколько десятков фанатов «Тосно» задержаны на матче против «Зенита»
30/07
Путин: 755 сотрудников дипмиссии США в России будут сокращены
30/07
«Зенит» обыгрывает «Тосно» после первого тайма
30/07
В ДТП с автобусом в Турции пострадали десятки туристов
30/07
Путин подписал закон о необязательном бесплатном багаже для невозвратных авиабилетов
30/07
Дамы устроили фотосессию на дамбе и попали под колеса
30/07
Президент подписал закон о садоводческих товариществах
30/07
Транспортная полиция проверяет "гуляющий" причал на Кронверкской набережной
30/07
Российские военные вывезут из Арктики около четырех тысяч тонн металлолома
30/07
На Невском проспекте выключились светофоры: «Все ездят как попало»
30/07
В России появится закон об уголовной ответственности за «карусели» на выборах
30/07
«Зенит» назвал стартовый состав на матч с «Тосно»
30/07
Путин подписал закон о показе отечественных фильмов без удостоверения
30/07
США испытали систему ПРО THAAD на Аляске
30/07
Пьяный петербуржец после прогулки оказался в СИЗО
30/07
Путин подписал закон о запрете анонимайзеров
30/07
Шведского мотопилота выручили из беды в Шлиссельбурге
30/07
В Москве объявлено штормовое предупреждение
30/07
Тяга к роскоши выпускников Волгоградской академии МВД заинтересовала вуз
30/07
В Венесуэле убиты кандидат в учредительное собрание и оппозиционный активист
30/07
Неловкий маневр баржи чуть не оставил петербуржцев без Чижика — Пыжика
30/07
МЧС: «Оторванный» причал на Кронверкской набережной не был прикреплен к берегу
30/07
Тридцать кораблей и судов введут в состав ВМФ в 2017 году
30/07
Напавший на туристов в отеле Хургады был сторонником ИГ
30/07
Наркофермеры обосновались в лесах Юго-Восточной Финляндии
30/07
Дуров опроверг сообщения СМИ о переносе части серверов Telegram в Иран
30/07
В Сирии погиб стрингер Russia Today
Предыдущие новости
Архив материалов
Спорт
Версия для печати
31.07.2017 10:14
0 Комментариев

Как «Зенит» побывал на «Петровском» в гостях

Корюшка, которая пошла, губернатор Ленобласти с министром транспорта РФ на вип-трибуне, драка фанатов «Тосно» с омоновцами. «Фонтанка» побывала на первом в истории северном дерби и теперь делится впечатлениями с вами.
Как «Зенит» побывал на «Петровском» в гостях

Первый домашний матч «Тосно» в премьер-лиге мало чем по антуражу отличался от игр того же «Зенита», кроме размера аудитории. На втором, против как раз «Зенита», клуб из Ленобласти решил выделиться. Вместо хитов иностранных инди-рок-групп на «Петровском» и вокруг него разносились советские шлягеры. Также в советском стиле были исполнены отдельные точки питания. Получилось атмосферно. Организаторы матча сделали все, чтобы это был именно домашний матч «Тосно». 

Получилось выполнить задачу не во всем. Точек продажи фанатской атрибутики «Зенита» было с десяток, если не больше, а вот у «Тосно» всего одна. Зато по части креатива областная команда оказалась впереди. «Корюшка пошла. А ты?» – спрашивает эта самая корюшка с футболок с логотипом «Тосно».

Вскоре корюшка материализовалась в виде двухметровой ростовой куклы. Маскот оказался невероятно популярен среди болельщиков как «Тосно», так и «Зенита». Не отказал себе в удовольствии сфотографироваться с корюшкой и губернатор Ленобласти Александр Дрозденко, пришедший на матч. 


Для просмотра в полный размер кликните мышкой

Делегация правительства Ленобласти в этот раз была особенно представительной. Вслед за своим руководителем на вип-трибуну «Петровского» проследовали еще как минимум двое вице-губернаторов региона – Олег Коваль и Андрей Бурлаков. Приехал внезапно и министр транспорта РФ Максим Соколов. Как оказалось позже, его пригласил Дрозденко, с которым накануне они открыли движение по путепроводу в Гатчине.

Так как «Тосно» формально был хозяином матча, руководство клуба и области заняло почти всю вип-трибуну на центральном секторе. Президент «Зенита» Сергей Фурсенко и спортивный директор петербургской команды Константин Сарсания скромно уселись с краю. Гиперобщительный Дрозденко добрался и до них. Дрозденко тепло обнял Фурсенко и о чем-то долго с улыбкой ему рассказывал. Фурсенко сидел, скромно улыбался и вежливо кивал. Так продолжалось минут пять. Под конец Дрозденко снова сердечно обнял президента «Зенита» и ушел на свою половину. Фурсенко остался задумчиво смотреть на поле.

У «Зенита» на скамейке запасных опять остался главный бомбардир команды в прошлом сезоне – Артем Дзюба. Место в центре атаки занял Дриусси, уже забивший два гола за «Зенит», но чья эффективность пока остается под вопросом, что подтвердил матч с «Тосно». Впрочем, лучший свой тайм Дриусси пока провел на позиции чистого форварда, а против команды из Ленобласти Манчини вновь отвел ему позицию под нападающим.

Вообще-то, опорный полузащитник Хави Гарсия переместился на позицию центрального защитника. Видимо, Манчини окончательно надоели ошибки Нету. И пока клуб ждет, когда будут улажены последние формальности с подписанием аргентинца Эмануэля Маммана, закрывать амбразуру было доверено Хави Гарсии.

Решающий момент игры произошел уже на 10-й минуте игры. Олег Шатов блистательной передачей в касание вывел Александра Кокорина один на один с вратарем «Тосно». В прошлом сезоне Кокорин запорол кучу подобных моментов, но этим летом Манчини совершил какое-то волшебство, и вот на счету любителя зажигательных вечеринок в Монте-Карло уже три гола и результативная передача в четырех матчах.

К чести «Тосно», клуб из Ленобласти не стушевался перед более сильным соперником ни в начале матче, ни после пропущенного на старте игры мяча. Уже на 18-й минуте полузащитник «Тосно» Ян Казаев пробил издалека. Вратарю «Зенита» Андрею Луневу пришлось постараться, чтобы отбить этот удар. Особенно опасны тосненцы были при розыгрыше стандартных положений. С 33-й по 39-ю минуту они имели четыре момента, два из которых пришлись на угловой и штрафной. В одном из моментов, в котором Манчини наверняка мысленно попросил бога побыстрее дать ему центрального защитника, Гарсия едва не срезал мяч в собственные ворота. Концовка первого тайма прошла под диктовку «Тосно». Если и был момент в игре, когда областная команда должна была сравнивать, то это был он.

На 56-й минуте Дзюба все же вышел на поле, заменил Олега Шатова, но за оставшееся время Артем показал только бойцовские качества, и лишь однажды неточно пробив по воротам. После каждой неудачной атаки Дзюба злился, что-то выкрикивал в воздух. Он явно был не в духе. Второй тайм уже полностью прошел под диктовку «Зенита». Теперь уже петербуржцы должны были забивать, но ни один момент так и не воплотился в гол.

Где-то в середине второго тайма на трибуне фанатов «Тосно» раздались хлопки, и повалил густой черный дым. Вскоре туда подоспели омоновцы, но не тут-то было. Областные ультрас принялись активно отбиваться. На какое-то время происходящее там приковало внимание даже вип-трибун. Дрозденко неодобрительно качал головой. Сопротивление ультрас длилось минуты две, пару десятков фанатов вывели со стадиона. Зенитовский вираж словесно вступился за коллег, оповестив весь «Петровский» о том, кто же такие полицейские на самом деле.

Матч, между тем, подошел к концу. В первом в истории северном дерби победил «Зенит» со счетом 1:0.

Как «Зенит» побывал на «Петровском» в гостях

– Игра мне понравилась, – заявил министр транспорта Соколов корреспонденту «Фонтанки»» после матча.

– А за кого вы болели?

– Я с детства болею за «Зенит», поэтому и сегодня был за «Зенит». Но сегодня также болел и за «Тосно» из Ленобласти.

– Александр Дрозденко весь матч с вами о чем-то говорил. Он вас пытался перетянуть на сторону «Тосно»?

– Он, конечно, очень азартно болел за «Тосно». «Тосно», надо сказать, того заслуживает. Они мне очень понравились. Их игра смотрелась. Моменты у них были. Но побеждает сильнейший!

Очень был расстроен Дрозденко. Он даже не сразу захотел говорить о футболе, но в конце концов сдался.

– Непростая игра, – начал глава Ленобласти свой анализ матча. – Главная беда в том, что третья игра уже на ноль, в нападении есть явные проблемы. Если посмотреть, то по ударам мы сегодня перебили «Зенит». По крайней мере, в сторону ворот. «Зенит» же показал класс и использовал свои моменты, в отличие от нас. Надо иметь в виду, что команда у нас молодая, многим чуть больше 20 лет. Не все команды могут этим похвастать.

– Это вы пригласили Соколова на футбол?

– Да. Вчера мы с ним были на 90-летии Ленобласти. Спасибо ему, что он откликнулся и пришел. Поболел. Он, кстати, сказал, что, на его взгляд, «Тосно» очень играющая команда.

– Во втором тайме была не очень приятная история с болельщиками…

– Это все культура боления. Наши ребята, которые только формируют у себя фанатскую культуру, перенимают не только хорошее, но и плохое. Хорошо, что есть кричалки, флаги. Плохо, что пытаются модничать, использовать файеры, не всегда удачно. Но это клубу нужно работать с болельщиками.

Настоящий спектакль, сам того не ожидая, организовал Сергей Фурсенко. После игры, на пути к своему автомобилю, он остановился, чтобы прокомментировать игру. Но журналистам даже слова не дали сказать. Тут же набежали болельщики.

«Спасибо, что вернули нам наш «Зенит»!» – кричали они, жали Фурсенко руку. Охранник главы «Зенита» как мог сдерживал народ, но болельщиков все прибывало и прибывало. Посыпались острые вопросы.

– Вы не хотите вернуть Денисова, Аршавина? – спросил мужчина в пилотке. – Это все-таки наши парни.

– Я все хочу, но есть тренер, и он решает кадровые вопросы, – пожимал плечами Фурсенко.

– Но мысли у вас такие есть? – не унимался мужчина.

– Самое главное, чтобы мысли такие были у нашего тренера.

– Это же наша душа. Вот сейчас будет у Кержакова прощальный матч, вы представляете, что будет с нами? – и взрослый мужчина реально прослезился на этом моменте. Но его перебили другие.

– Футболистов будем штрафовать за то, что не подходят к виражу? Все ушли!

– Ребята, обещаю, будут подходить, – заверил Фурсенко. – Они сами понимают, что такое вираж.

– Они нас не ценят!

– Ребята, я уверен, что они вас ценят.

И, видимо, чтобы доказать, что фанатов действительно ценят, Фурсенко никому не отказал в селфи. Таков новый «Зенит».

Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

добавить комментарий
Помните, что все дискуссии на сайте модерируются в соответствии с правилами блога. Если вы видите комментарий, нарушающий правила сайта, сообщайте о нем модераторам.
комментарии пользователей (0)
СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
Компания Тайм Триал
07.07.2017 17:47

SUP-POLO покажет настоящий экстрим на воде

Новая азартная, увлекательная, зрелищная и многими доселе невиданная игра будет представлена 9 июля в акватории пляжа Петропавловской крепости компанией Тайм Триал.
«КARELIAN ROCKS-2017»
06.07.2017 08:00

Скалолазный фестиваль «КARELIAN ROCKS-2017» прошел при поддержке КЕЙ

2 июля в скальном парке «Змеиная гора» (Республика Карелия) завершился третий ежегодный скалолазный фестиваль «КARELIAN ROCKS-2017», организованный Федерацией альпинизма Санкт-Петербурга.
Tele2
03.07.2017 16:45

Tele2 проанализировала активность болельщиков на Кубке конфедераций

Tele2 подвела итоги мобильной активности болельщиков Кубка конфедераций. Чаще всего клиенты оператора звонили на сочинском стадионе «Фишт», а пользовались интернетом на стадионе «Санкт-Петербург».
Материалы рубрики
Новости
Статьи
СМИ: Хави Гарсия ведет переговоры с «Зенитом» о расторжении контракта
Агент: Сделка по переходу Ригони в "Зенит" завершена
Роналду даст показания по делу о неуплате налогов
Манчини подтвердил переход Маммана из «Лиона» в «Зенит»
Сборная России — третья в медальном зачете чемпионата мира по водным видам спорта
Гол Кокорина принес «Зениту» победу над «Тосно»
Несколько десятков фанатов «Тосно» задержаны на матче против «Зенита»
«Зенит» обыгрывает «Тосно» после первого тайма
«Зенит» назвал стартовый состав на матч с «Тосно»
Нападающий «Зенита» Дзюба может перейти в «Локомотив» на правах аренды
Как «Зенит» побывал на «Петровском» в гостях
Евгений Марков: До конца верил, что пробьюсь в «Зенит», но ни разу даже в заявку не попал
Кокорин будет капитаном
Места, которых нет
Первая волевая Манчини
Новый «Рубин», новый «Зенит» - встречаемся на Крестовском
«Зенит» поставил болельщиков в очередь
Кем СКА будет защищать титул чемпионов
Как "Терек" стал "Ахматом"
Дебют нового «Зенита»
Говорим и показываем
Главное
Последнее

«Бабушкины очки» как семейные скрепы

День ВМФ в Петербурге

Алина Циопа/"Фонтанка.ру"

Роман Абрамович посетил «Бутылку» в Новой Голландии

Новости компаний
Компания Тайм Триал
07.07.2017 17:47
SUP-POLO покажет настоящий экстрим на воде
Новая азартная, увлекательная, зрелищная и многими доселе невиданная игра будет представлена 9 июля в акватории пляжа Петропавловской крепости компанией Тайм Триал.
«КARELIAN ROCKS-2017»
06.07.2017 08:00
Скалолазный фестиваль «КARELIAN ROCKS-2017» прошел при поддержке КЕЙ
2 июля в скальном парке «Змеиная гора» (Республика Карелия) завершился третий ежегодный скалолазный фестиваль «КARELIAN ROCKS-2017», организованный Федерацией альпинизма Санкт-Петербурга.
Tele2
03.07.2017 16:45
Tele2 проанализировала активность болельщиков на Кубке конфедераций
Tele2 подвела итоги мобильной активности болельщиков Кубка конфедераций. Чаще всего клиенты оператора звонили на сочинском стадионе «Фишт», а пользовались интернетом на стадионе «Санкт-Петербург».
КЕЙ
03.07.2017 08:00
Ритейл КЕЙ оценил популярность спиннеров
Журнал Forbes в конце 2016 года назвал спиннер – вращающуюся игрушку-антистресс самым популярным офисным атрибутом 2017 года. И прогноз подтвердился: в апреле и мае 2017 года в мире было продано около 50 миллионов «пальчиковых» гаджетов.
“Кубок форта Константин”
29.06.2017 17:03
Лучшие спортсмены России сразятся за 4 000$ на соревнованиях по вейкбордингу в Кронштадте
2 июля на территории форта Константин в парке активного отдыха «Кингвинч» состоятся всероссийские ежегодные соревнования по вейкбордингу “Кубок форта Константин”.
Tele2
23.06.2017 16:44
Tele2 поддержит триатлон Tour De Vyborg
Tele2 стала партнером триатлона Vyborgtri, который пройдет в Выборге 25 июня в рамках спортивного проекта Tour De Vyborg.
ФОРА-БАНК
22.06.2017 12:40
В честь 25-летия ФОРА-БАНК выступил Генеральным спонсором серии регат «Who is who»
В 2017 году АКБ «ФОРА-БАНК» (АО) празднует 25-летний юбилей, в честь которого банк выступает Генеральным спонсором регат «Who is who»
супермаркет цифровой техники КЕЙ
08.06.2017 08:00
КЕЙ назвал 5 главных правил при выборе гироскутера
Гироскутер или мини-сигвей – один из самых «трендовых товаров» 2016-2017 года.
XV Международный шахматный турнир «Юные звезды мира»
17.05.2017 17:54
Международный шахматный турнир «Юные звезды мира» стартовал в Киришах
XV Международный шахматный турнир «Юные звезды мира», посвященный памяти одного из сильнейших юных шахматистов Ленобласти Вани Сомова, начался в Киришах. В этом году он проходит в новом формате.
www.forabank.ru
19.04.2017 15:07
ФОРА-БАНК стал генеральным спонсором «Петербургского полумарафона»
В год празднования своего 25-летнего юбилея АО «ФОРА-БАНК» выступил в качестве Генерального спонсора 8-ми самых ярких беговых событий 2017 года. Одним из них стал «Петербургский полумарафон».
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.