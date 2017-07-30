Как «Зенит» побывал на «Петровском» в гостях

Корюшка, которая пошла, губернатор Ленобласти с министром транспорта РФ на вип-трибуне, драка фанатов «Тосно» с омоновцами. «Фонтанка» побывала на первом в истории северном дерби и теперь делится впечатлениями с вами.

Первый домашний матч «Тосно» в премьер-лиге мало чем по антуражу отличался от игр того же «Зенита», кроме размера аудитории. На втором, против как раз «Зенита», клуб из Ленобласти решил выделиться. Вместо хитов иностранных инди-рок-групп на «Петровском» и вокруг него разносились советские шлягеры. Также в советском стиле были исполнены отдельные точки питания. Получилось атмосферно. Организаторы матча сделали все, чтобы это был именно домашний матч «Тосно».

Получилось выполнить задачу не во всем. Точек продажи фанатской атрибутики «Зенита» было с десяток, если не больше, а вот у «Тосно» всего одна. Зато по части креатива областная команда оказалась впереди. «Корюшка пошла. А ты?» – спрашивает эта самая корюшка с футболок с логотипом «Тосно».

Вскоре корюшка материализовалась в виде двухметровой ростовой куклы. Маскот оказался невероятно популярен среди болельщиков как «Тосно», так и «Зенита». Не отказал себе в удовольствии сфотографироваться с корюшкой и губернатор Ленобласти Александр Дрозденко, пришедший на матч.

Делегация правительства Ленобласти в этот раз была особенно представительной. Вслед за своим руководителем на вип-трибуну «Петровского» проследовали еще как минимум двое вице-губернаторов региона – Олег Коваль и Андрей Бурлаков. Приехал внезапно и министр транспорта РФ Максим Соколов. Как оказалось позже, его пригласил Дрозденко, с которым накануне они открыли движение по путепроводу в Гатчине.

Так как «Тосно» формально был хозяином матча, руководство клуба и области заняло почти всю вип-трибуну на центральном секторе. Президент «Зенита» Сергей Фурсенко и спортивный директор петербургской команды Константин Сарсания скромно уселись с краю. Гиперобщительный Дрозденко добрался и до них. Дрозденко тепло обнял Фурсенко и о чем-то долго с улыбкой ему рассказывал. Фурсенко сидел, скромно улыбался и вежливо кивал. Так продолжалось минут пять. Под конец Дрозденко снова сердечно обнял президента «Зенита» и ушел на свою половину. Фурсенко остался задумчиво смотреть на поле.

У «Зенита» на скамейке запасных опять остался главный бомбардир команды в прошлом сезоне – Артем Дзюба. Место в центре атаки занял Дриусси, уже забивший два гола за «Зенит», но чья эффективность пока остается под вопросом, что подтвердил матч с «Тосно». Впрочем, лучший свой тайм Дриусси пока провел на позиции чистого форварда, а против команды из Ленобласти Манчини вновь отвел ему позицию под нападающим.

Вообще-то, опорный полузащитник Хави Гарсия переместился на позицию центрального защитника. Видимо, Манчини окончательно надоели ошибки Нету. И пока клуб ждет, когда будут улажены последние формальности с подписанием аргентинца Эмануэля Маммана, закрывать амбразуру было доверено Хави Гарсии.

Решающий момент игры произошел уже на 10-й минуте игры. Олег Шатов блистательной передачей в касание вывел Александра Кокорина один на один с вратарем «Тосно». В прошлом сезоне Кокорин запорол кучу подобных моментов, но этим летом Манчини совершил какое-то волшебство, и вот на счету любителя зажигательных вечеринок в Монте-Карло уже три гола и результативная передача в четырех матчах.

К чести «Тосно», клуб из Ленобласти не стушевался перед более сильным соперником ни в начале матче, ни после пропущенного на старте игры мяча. Уже на 18-й минуте полузащитник «Тосно» Ян Казаев пробил издалека. Вратарю «Зенита» Андрею Луневу пришлось постараться, чтобы отбить этот удар. Особенно опасны тосненцы были при розыгрыше стандартных положений. С 33-й по 39-ю минуту они имели четыре момента, два из которых пришлись на угловой и штрафной. В одном из моментов, в котором Манчини наверняка мысленно попросил бога побыстрее дать ему центрального защитника, Гарсия едва не срезал мяч в собственные ворота. Концовка первого тайма прошла под диктовку «Тосно». Если и был момент в игре, когда областная команда должна была сравнивать, то это был он.

На 56-й минуте Дзюба все же вышел на поле, заменил Олега Шатова, но за оставшееся время Артем показал только бойцовские качества, и лишь однажды неточно пробив по воротам. После каждой неудачной атаки Дзюба злился, что-то выкрикивал в воздух. Он явно был не в духе. Второй тайм уже полностью прошел под диктовку «Зенита». Теперь уже петербуржцы должны были забивать, но ни один момент так и не воплотился в гол.

Где-то в середине второго тайма на трибуне фанатов «Тосно» раздались хлопки, и повалил густой черный дым. Вскоре туда подоспели омоновцы, но не тут-то было. Областные ультрас принялись активно отбиваться. На какое-то время происходящее там приковало внимание даже вип-трибун. Дрозденко неодобрительно качал головой. Сопротивление ультрас длилось минуты две, пару десятков фанатов вывели со стадиона. Зенитовский вираж словесно вступился за коллег, оповестив весь «Петровский» о том, кто же такие полицейские на самом деле.

Матч, между тем, подошел к концу. В первом в истории северном дерби победил «Зенит» со счетом 1:0.

– Игра мне понравилась, – заявил министр транспорта Соколов корреспонденту «Фонтанки»» после матча.

– А за кого вы болели?

– Я с детства болею за «Зенит», поэтому и сегодня был за «Зенит». Но сегодня также болел и за «Тосно» из Ленобласти.

– Александр Дрозденко весь матч с вами о чем-то говорил. Он вас пытался перетянуть на сторону «Тосно»?

– Он, конечно, очень азартно болел за «Тосно». «Тосно», надо сказать, того заслуживает. Они мне очень понравились. Их игра смотрелась. Моменты у них были. Но побеждает сильнейший!

Очень был расстроен Дрозденко. Он даже не сразу захотел говорить о футболе, но в конце концов сдался.

– Непростая игра, – начал глава Ленобласти свой анализ матча. – Главная беда в том, что третья игра уже на ноль, в нападении есть явные проблемы. Если посмотреть, то по ударам мы сегодня перебили «Зенит». По крайней мере, в сторону ворот. «Зенит» же показал класс и использовал свои моменты, в отличие от нас. Надо иметь в виду, что команда у нас молодая, многим чуть больше 20 лет. Не все команды могут этим похвастать.

– Это вы пригласили Соколова на футбол?

– Да. Вчера мы с ним были на 90-летии Ленобласти. Спасибо ему, что он откликнулся и пришел. Поболел. Он, кстати, сказал, что, на его взгляд, «Тосно» очень играющая команда.

– Во втором тайме была не очень приятная история с болельщиками…

– Это все культура боления. Наши ребята, которые только формируют у себя фанатскую культуру, перенимают не только хорошее, но и плохое. Хорошо, что есть кричалки, флаги. Плохо, что пытаются модничать, использовать файеры, не всегда удачно. Но это клубу нужно работать с болельщиками.

Настоящий спектакль, сам того не ожидая, организовал Сергей Фурсенко. После игры, на пути к своему автомобилю, он остановился, чтобы прокомментировать игру. Но журналистам даже слова не дали сказать. Тут же набежали болельщики.

«Спасибо, что вернули нам наш «Зенит»!» – кричали они, жали Фурсенко руку. Охранник главы «Зенита» как мог сдерживал народ, но болельщиков все прибывало и прибывало. Посыпались острые вопросы.

– Вы не хотите вернуть Денисова, Аршавина? – спросил мужчина в пилотке. – Это все-таки наши парни.

– Я все хочу, но есть тренер, и он решает кадровые вопросы, – пожимал плечами Фурсенко.

– Но мысли у вас такие есть? – не унимался мужчина.

– Самое главное, чтобы мысли такие были у нашего тренера.

– Это же наша душа. Вот сейчас будет у Кержакова прощальный матч, вы представляете, что будет с нами? – и взрослый мужчина реально прослезился на этом моменте. Но его перебили другие.

– Футболистов будем штрафовать за то, что не подходят к виражу? Все ушли!

– Ребята, обещаю, будут подходить, – заверил Фурсенко. – Они сами понимают, что такое вираж.

– Они нас не ценят!

– Ребята, я уверен, что они вас ценят.

И, видимо, чтобы доказать, что фанатов действительно ценят, Фурсенко никому не отказал в селфи. Таков новый «Зенит».

Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»