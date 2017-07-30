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30.07.2017 22:49
18 Комментариев

Петербургские останки «Югры»

Банк «Югра» рухнул. Петербургский филиал был для рухнувшего банка одним из ключевых, выяснила «Фонтанка». По словам игроков рынка, банк последние годы как пылесос собирал деньги жителей Северо-Запада. Часть из них сейчас готова в суде защищать свой банк.
Петербургские останки «Югры»

Филиал в Санкт-Петербурге представлял из себя в целую сеть отделений и офисов по всему Северо-Западу с армией клиентов в 50 тысяч человек. Каждый четвертый вкладчик пришел в филиал «Югры» в прошлом году.

Офис банка «Югра» появился в Санкт-Петербурге еще 22 февраля 1996 года. За 21 год он прирос в Северной столице семью дополнительными отделениями, включая офис в квартале «Невская ратуша», недалеко от Смольного. Кроме того, в его структуру входили операционные офисы в крупнейших городах Северо-Запада: Калининграде, Пскове, Петрозаводске, Архангельске, Мурманске, Усинске, Сыктывкаре и Череповце.

Как ранее отчитывался банк, за 2016 год его клиентская база в Северо-Западном федеральном округе увеличилась на 20% и достигла 50 тысяч человек. Ежедневно в офисах банка обслуживалась тысяча клиентов.

«Хоть в «Югре» и говорили, что основной их вектор «поддержка малого и среднего бизнеса», на самом деле они как пылесос собирали деньги с вкладчиков Северо-Запада, – рассказал один из опрошенных «Фонтанкой» петербургских банкиров.

По итогам прошлого года доля привлеченных средств юридических лиц в банке составляла всего 6,8%. Остальные приходилось на частных клиентов, которых банк заманивал невероятно высокими процентами по вкладам. Особенно игрокам рынка запомнился вклад «Управляемый процент ВИП». Трехгодичный срок вклада был разделен на три 12-месячных периода с начислениями в 11%, 4% и 1% годовых. Причем по условиям вклада, уже через 30 дней вкладчик мог полностью забрать деньги и зафиксировать прибыль.

Благодаря такой политике «Югра» по итогам 2015 года нарастила общий объем вкладов на 137%, при среднем росте по рынку в 25%. В апреле 2016 года насторожившийся такой политикой Центральный банк запретил «Югре» принимать средства у населения. Но запрет не касался приема средств акционеров, поэтому в банке быстро нашли решение и в подарок всем открывающим депозит стали преподносить одну акцию.

В апреле 2017 в банке заявили, что намерены в течение трех лет повысить долю средств юридических лиц в общем объёме привлечённых средств до 23,8%. По словам президента «Югры» Алексея Нефедова, петербургский филиал должен был в этом году увеличить число офисов в Северо-Западном регионе и интенсивнее начать работать с малым и средним бизнесом.

«Потенциал региона на сегодняшний день очень высокий – экономика СЗФО имеет большую сырьевую направленность, а сам округ является выгодной производственной и торговой площадкой, – отмечал Нефедов.

В 2017 году «Югра» планировала открыть в Санкт-Петербурге многофункциональный центр (МФЦ) для владельцев малых и средних частных предприятий. В нем должны были разместиться нотариусы, финансовые и юридические консультанты, кредитные специалисты, которые бы принимали бизнесменов по принципу «одного окна». Также в этом году «Югра» профинансировала проведение спортивной секции Петербургского международного экономического форума, в которой активно участвовали бизнесмены.

Судьба вкладчиков

Вклады частных лиц в «Югре» на сумму до 1,4 млн рублей были застрахованы по закону. Как в пятницу сообщало АСВ, компенсацию получили уже 136,5 тыс. вкладчиков банка. Её общая сумма составила около 110 млрд рублей. Это 63,5 % всей страховой ответственности АСВ перед клиентами «Югры». Выплаты ведут «ВТБ 24», «Сбербанк», «Россельхозбанк», банки «Открытие» и «Уралсиб».

Однако, самые выгодные предложения по депозитам начинались у «Югры» от суммы в 1,4 млн рублей и люди, которые в погоне за быстрой выгодой внесли больше средств, чем покрывает страховка, их по сути потеряли. «Превышенцы», как они сами себя называют, активно сейчас создают петиции с требованием вернуть банку лицензию, наказать ЦБ и даже собираются выходить на митинги. Свою деятельность они координируют в десятках групп в соцсетях и на профильных форумах.

В одной из групп даже провели голосование, в каком городе больше всего пострадавших вкладчиков. С небольшим перевесом выиграл Санкт-Петербург, на втором месте была Москва, на третьем Мурманск и Тюмень, а дальше уже все остальные города России.

«Мы хотели разъехаться с дочкой. Год назад продали с мужем трехкомантную квартиру за 7 млн рублей, чтобы купить две квартиры. И для того чтобы немного подкопить вложили деньги в депозит на три года в «Югру». У них было 10% годовых. Мы думали, что банк крупный, всероссийский, что все надежно. О том, что они вклады не принимали с апреля прошлого года мы только 10 июля узнали, когда в новостях прочитали, что там временная администрация введена. В «Сбербанке» нам заплатили 1,4 млн, а остальное сказали, что получим через суд, но особо порекомендовали не надеяться...», – рассказала «Фонтанке» свою историю одна из вкладчиц банка.

Таких историй десятки и люди, как они пишут, готовы на все, чтобы вернуть свои деньги.

«У ЦБ была только одна задача – разорить и грохнуть банк «Югра» и это настолько ясно, что даже не надо быть для этого капитаном очевидностью. Объяснения ЦБ о причинах отзыва лицензии не выдерживают никакой критики, одни только доводы и домыслы, которые не доказаны. Только слова. Ну а факты занижения стоимости активов на лицо, при чем в разы», – возмущается вкладчик Павел.

Его позицию поддерживают сотни других клиентов «Югры», которые потеряли свои накопления. 15 августа, когда в московском арбитраже назначено рассмотрение иска «Югры» к ЦБ о незаконном отзыве лицензии, клиенты собираются лично прийти на заседание и поддержать свой банк. Многие готовы приехать в столицу даже из других городов. А на случай, если суд будет проигран, то вкладчики хотят создать комитет кредиторов, который бы координировал распродажу имущества банка.

Зачем убили «Югру»

Как признались опрошенные «Фонтанкой» банкиры, никто до конца не верил, что ЦБ решится создать крупнейший страховой случай за всю историю российского агентства страхования вкладов — ущерб составил 170 млрд рублей.

«Проблемы в банке были серьезные и длились не первый год, не замечать их мог только слепоглухонемой. Но ожидалось, что банк из ТОП-30 топить не будут, будет санация, финансовое оздоровление. А после такого резкого решения регулятора возникают только мысли о зачистке рынка. Над всеми теперь завис этот дамоклов меч», – отметил один из петербургских банкиров.

«Я не сторонник радикальных решений и что качнуло банк, который, по нашей информации обладал достаточной ликвидностью, в сторону отзыва лицензии я не понимаю. Это создает тревогу на рынке», – добавил еще один руководитель крупного кредитного учреждения из Петербурга.

По их мнению ЦБ, который несколько лет наблюдал за политикой менеджмента «Югры» и выписал с десяток предупреждений, мог бы среагировать раньше и не доводить банк до ручки. Кроме того, оставался сценарий санации, как и предлагал 27 июля ЦБ мажоритарный акционер «Югры» миллиардер Алексей Хотин, и который ЦБ оставил без подробного рассмотрения.

Возвращаясь к теме зачистки, банкиры напомнили, что она началась в 2013 году, когда председателем ЦБ стала Эльвира Набиуллина. С тех пор количество банков сократилось на треть. Только за 2016 год в России ушли с рынка 97 учреждений — 13,2% от общего количества. А «реформа», как в феврале признавалась глава ЦБ, возможно потребует еще нескольких лет.

– Сейчас идет нескончаемый процесс по зачистке рынка и мы видим перекос, который происходит. Мы уходим от нормальной конкуренции, – отметил один из игроков рынка. – Вкладчики, видя все эти внезапные лишения лицензий, забирают накопления и несут их в государственные банки. И сейчас очевидно, что выбирать через несколько лет российский вкладчик будет между «Сбербанком», «ВТБ 24» и «Россельхозбанком», его к этому старательно приучают получением компенсаций от АСВ в этих учреждениях.

Илья Казаков, «Фонтанка.ру»


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комментарии пользователей (18)
Muslimgauze
31 июля 2017 г. 01:46
Kit.: ставки у них всегда выше были
Temp
31 июля 2017 г. 01:44
У власти есть все необходимые инструменты для контроля за состоянием банка, поэтому любой отзыв лицензии у банка-пылесоса с уже уведенными активами — совместная запланированная акция воровства власти и владельцев банка у клиентов через подконтрольный и назначенный пылесос. Ничего просто так не бывает, тем более когда на кону большие деньги. Как известно, АСВ формируется из взносов всех банков, которые банки перекладывают на конечного потребителя их услуг. Это просто и очевидно. В случае отзыва лицензии у назначенного "пылесоса" деньги перетекают по цепочке: клиенты банков — банки — АСВ — "пылесос" — представители власти и владельцы "пылесоса". Все это банальное воровство. Кроме того, по состоянию на 01 апреля 2017 года формально балансовый объем Фонда страхования вкладов составляет 40,5 млрд рублей, денег для выплат страхового возмещения в АСВ давно уже не хватает, в связи с чем Агентством получено у Банка России 657 млрд рублей в качестве необеспеченных кредитов, а также имеется возможность взять в кредит ещё 163 млрд рублей. Таким образом, действует еще один источник воровства — бюджет. Это просто одна из многочисленных схем воровства властей и не надо лохматить бабушку.
Kit.
31 июля 2017 г. 01:13
Muslimgauze: И что, ставка по долларовым депозитам у них выше ставки рефинансирования с самого 1990-го года?
Muslimgauze
31 июля 2017 г. 00:57
Kit.: это был ответ на заявление "Потому, наверно, и были выше, что отдавать не планировалось."
Kit.
31 июля 2017 г. 00:53
Muslimgauze:
потому что банк получил лицензию в 1990 году
И как это связано с тем, сколько лет "готовили кидок"?
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