Честера Беннингтона из Linkin Park похоронили в Калифорнии
Солист группы Linkin Park Честер Беннингтон был похоронен 29 июля недалеко от своего дома в ботаническом саду Палос-Вердес-Эстейтс, штат Калифорния, сообщает TMZ.
На закрытые похороны пришли несколько сотен человек — члены семьи и друзья музыканта. На сцену в рамках церемонии установили полноценный набор музыкальных инструментов для исполнения песен в память об участнике Linkin Park.
Посетившие церемонию прощания с музыкантом гости имели на руке браслет, подобный тем, которые выдают в VIP-зоны на концертах.
41-летний Честер Беннингтон был обнаружен мертвым в своем доме в Палос-Вердес-Эстейтс в Калифорнии утром 20 июля. Коронер Лос-Анджелеса подтвердил, что причиной смерти солиста Linkin Park стало самоубийство.
Источник: "Газета.ру"