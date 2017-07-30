Честера Беннингтона из Linkin Park похоронили в Калифорнии

Посетившие церемонию прощания с музыкантом гости имели на руке браслет, подобный тем, которые выдают в VIP-зоны на концертах.

41-летний Честер Беннингтон был обнаружен мертвым в своем доме в Палос-Вердес-Эстейтс в Калифорнии утром 20 июля. Коронер Лос-Анджелеса подтвердил, что причиной смерти солиста Linkin Park стало самоубийство.