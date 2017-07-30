Гол Кокорина принес «Зениту» победу над «Тосно»

Победой «Зенита» завершился матч третьего тура чемпионата России против «Тосно» в воскресенье, 30 июля, на «Петровском». Петербуржцы победили со счетом 1:0.

Гол, ставший единственным, забил нападающий Александр Кокорин на 10 минуте. Голевую передачу отдал полузащитник Олег Шатов. Отметим, что с учетом матча Лиги Европы это уже третий гол Кокорина в четырех играх этого сезона.

Таким образом, «Зенит» пока не знает поражений в этом сезоне: после трех матчей на счету сине-бело-голубых три победы и 9 очков. Столько же очков на данный момент у «Локомотива» и «Ахмата».