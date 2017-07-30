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30.07.2017 21:56
3 Комментариев

Гол Кокорина принес «Зениту» победу над «Тосно»

Победой «Зенита» завершился матч третьего тура чемпионата России против «Тосно» в воскресенье, 30 июля, на «Петровском». Петербуржцы победили со счетом 1:0.

Гол, ставший единственным, забил нападающий Александр Кокорин на 10 минуте. Голевую передачу отдал полузащитник Олег Шатов. Отметим, что с учетом матча Лиги Европы это уже третий гол Кокорина в четырех играх этого сезона.

Таким образом, «Зенит» пока не знает поражений в этом сезоне: после трех матчей на счету сине-бело-голубых три победы и 9 очков. Столько же очков на данный момент у «Локомотива» и «Ахмата». 


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комментарии пользователей (3)
Vatson
30 июля 2017 г. 22:37
Тосно выглядело свежо, так как неделю отдыхала, а Зенит в квалификации к евреям ездил. Во втором тайме и Тосно стало проседать, физика и скорости сказались. По моментам и смотрибельности — игра в плюс Тосно, по голевым моментам Зенит естественно превзошел.
BigWad
30 июля 2017 г. 22:16
Жаль, я всё-таки надеялся, что Тосно поставит на место этих выскочек...
Михаил Кузнецов
30 июля 2017 г. 22:11
Это не игра Зенита ..это позор..
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