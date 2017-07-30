Слова Порошенко об Айвазовском удивили Минкультуры

Министерство культуры России приятно удивлено, что президент Украины Петр Порошенко пропагандирует русскую классику, заявила РИА Новости пресс-секретарь министра культуры Ирина Казначеева, комментируя слова украинского президента о художнике Иване Айвазовском.

Ранее Порошенко по случаю 200-летия со дня рождения Айвазовского призвал чтить украинское наследие, написав в Facebook: "В эти дни 200 лет назад в Феодосии родился выдающийся художник — Иван Айвазовский. Почтим наше наследие!" и сопроводив запись хэштегом #GloryToUkraine.

"Приятно удивлены, что президент Украины Петр Порошенко все время пропагандирует русскую классику, то Александра Сергеевича Пушкина с Михаилом Юрьевичем Лермонтовым продекламирует, то про русского художника с армянскими корнями Ивана Константиновича Айвазовского вспомнит", — прокомментировала слова Порошенко Казначеева.

Выдающийся художник-маринист Иван Айвазовский (Ованнес Айвазян) родился 29 июля 1817 года в армянской семье в Феодосии в Крыму, который Киев по-прежнему считает своей территорией.