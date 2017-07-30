Несколько десятков фанатов «Тосно» задержаны на матче против «Зенита»

Драка между болельщиками футбольного клуба «Тосно» и омоновцами произошла во время матча против «Тосно» в воскресенье, 30 июля, на стадионе «Петровский». Как передает корреспондент «Фонтанки», началось все с зажжения фанатами областной команды файеров.

Вскоре после этого на трибуну по забежало несколько десятков омоновцев и попытались задержать наиболее активных поджигателей. Началась стычка. Нескольких фанатов все-таки задержали и увели со стадиона.

Отметим, что болельщики «Зенит» поддержали своих любителей «Тосно», проскандировав несколько оскорбительных кричалок в адрес представителей правоохранительных органов.