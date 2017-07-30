В ДТП с автобусом в Турции пострадали десятки туристов

Автобус с отдыхающими попал в аварию в Турции, в результате инцидента пострадали 26 человек. Об этом в воскресенье, 30 июля, пишет газета Hurriyet.

По данным издания, транспортное средство перевозило местных туристов из города Адана на юге страны к известной достопримечательности — водопадам Капузбаши, расположенным в том же регионе.

Водитель автобуса не справился с управлением на горной дороге, по этой причине машина перевернулась. Пострадавшие были госпитализированы. В каком состоянии они находятся, не сообщается.

В начале июня автобус с туристами из России столкнулся с грузовиком в провинции Анталья. В результате травмы получили девять человек. Пятеро из них оказались россиянами. В конце мая в этом же турецком регионе попал в ДТП микроавтобус из отдыхающими из РФ. Повреждения получили трое россиян.