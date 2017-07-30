Путин подписал закон о необязательном бесплатном багаже для невозвратных авиабилетов
Президент России Владимир Путин подписал закон, который делает необязательным бесплатный провоз багажа при невозвратных авиабилетах. Документ опубликован на портале правовой информации.
Возвратный авиабилет при расторжении договора воздушной перевозки должен содержать норму бесплатного провоза багажа. Невозвратный тариф «может не предусматривать» бесплатный багаж.
Совфед одобрил отмену бесплатного багажа для невозвратных билетов 25 июля.
Источник: "Газета.ру"