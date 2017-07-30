Путин подписал закон о необязательном бесплатном багаже для невозвратных авиабилетов

Гаджеты и море: КЕЙ рассказал, что нужно знать о водонепроницаемых гаджетах

Гаджеты и вода – понятия несовместимые? Так ли это на самом деле и что нужно знать о стандартах влагозащиты – рассказали эксперты сети супермаркетов цифровой техники КЕЙ.