Транспортная полиция проверяет "гуляющий" причал на Кронверкской набережной

Сотрудники транспортной полиции проводят проверку причала, который "отъехал" от берега. Причал расположен недалеко от Ленинградского зоопарка.

Информация о "гуляющем" месте для швартовки в дежурную линейного отдела МВД на водном транспорте поступило около половины пятого вечера. Сотрудники транспортной полиции прибыли на место.

"По предварительной информации во время швартовки прогулочного теплохода к причалу у него сломался двигатель в результате чего произошел обрыв крепежной цепи", – отмечается в сообщении ведомства.

На борту судна находилось 112 пассажиров и четыре члена экипажа. Проводится проверка для установки всех обстоятельств.

Напомним, об "оторванном" причале сообщили очевидцы. Позже в ГУ МЧС по Петербургу "Фонтанке" заявили, что место для швартовки не было оторвано – на месте проводились монтажные работы по его установке. Но его, вероятно, не закрепили.