Чудом выжила Настя на курорте "Игора"

Элитный статус курорта, где свадьбу играла дочь Владимира Путина, не уберег 17-летнюю школьницу из Петербурга от обрушения стены на ее голову. В качестве компенсации семье работяг, которые оказались там по подаренной путевке, администрация предложила бесплатно покататься на коньках.

"Это случилось около 11 утра. Мы находились в соседней спальне, когда услышали жуткий грохот. Забежали, а Настя сидит на кровати и за голову держится. Она буквально за мгновение до этого голову от подушки оторвала, еще полусонная была. Это просто чудо, что она проснулась, там плитка каменная, килограмма по два каждая", – рассказал 47news отец пострадавшей, Андрей.

Инцидент произошел 30 июля на втором этаже двухэтажного коттеджа № 23 на курорте "Игора", который располагается на 54 километре Приозерского шоссе рядом с Сосново. На первом этаже коттеджа располагается просторная гостиная, на втором - две спальни.

По словам отца девочки, после того, как он связался с администрацией, пришла горничная. "В качестве компенсации нам предложили пять карточек на часовой бассейн и катание на коньках. Потом переселили в другой коттедж", – рассказал родитель. По его словам, Настю увезли в больницу. По предварительным данным, каменная облицовка вскользь попала по голове и по шее подростка.

По телефону, указанному на сайте курорта, на звонок 47news ответила девушка. Она не стала отрицать, что инцидент произошел на территории "Игоры", но отвечать на вопросы отказалась. "Позвоните на буднях",- ответила собеседница и бросила трубку.

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