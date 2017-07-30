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30.07.2017 19:48
8 Комментариев

Чудом выжила Настя на курорте "Игора"

Элитный статус курорта, где свадьбу играла дочь Владимира Путина, не уберег 17-летнюю школьницу из Петербурга от обрушения стены на ее голову. В качестве компенсации семье работяг, которые оказались там по подаренной путевке, администрация предложила бесплатно покататься на коньках.
фото пострадавшей семьи
фото пострадавшей семьи

"Это случилось около 11 утра. Мы находились в соседней спальне, когда услышали жуткий грохот. Забежали, а Настя сидит на кровати и за голову держится. Она буквально за мгновение до этого голову от подушки оторвала, еще полусонная была. Это просто чудо, что она проснулась, там плитка каменная, килограмма по два каждая", – рассказал 47news отец пострадавшей, Андрей.  

Инцидент произошел 30 июля на втором этаже двухэтажного коттеджа № 23 на курорте "Игора", который располагается на 54 километре Приозерского шоссе рядом с Сосново. На первом этаже коттеджа располагается просторная гостиная, на втором -  две спальни.

По словам отца девочки, после того, как он связался с администрацией, пришла горничная. "В качестве компенсации нам предложили пять карточек на часовой бассейн и катание на коньках. Потом переселили в другой коттедж", – рассказал родитель. По его словам, Настю увезли в больницу. По предварительным данным, каменная облицовка вскользь попала по голове и по шее подростка.

По телефону, указанному на сайте курорта, на звонок 47news ответила девушка. Она не стала отрицать, что инцидент произошел на территории "Игоры", но отвечать на вопросы отказалась. "Позвоните на буднях",- ответила собеседница и бросила трубку.

Читайте подробнее на 47news.ru.


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комментарии пользователей (8)
raniri
30 июля 2017 г. 22:43
Позорище — такое отношение к людям.
Дмитрий Н
30 июля 2017 г. 22:37
Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Уголовная статья, вообще-то. Администрации лучше было бы раскошелиться, чтобы замять дело.
plussa
30 июля 2017 г. 21:27
Это где ж в спальнях стены плиткой облицовывают?Больше похоже на стенку ванной или туалета.Жуть.
Роман Егоров
30 июля 2017 г. 21:14
Бедная Настя..
nuga
30 июля 2017 г. 21:10
Вот,жлобы-коньками решили откупится?Засудить по полной,как в Америке адвокаты,миллионными исками закидать!Адвокаты,ау-берите дело и выигрывайте!
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