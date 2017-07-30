На Невском проспекте выключились светофоры: «Все ездят как попало»
О неисправных светофорах на Невском сообщают наши читатели-автомобилисты: "Сильные пробки, все ездят как попало".
Проблему заметил и пробочный сервис "Яндекса", оценив загруженность проспекта в направлении к Дворцовой площади в 7 баллов, что на 3 балла выше обычного. Но к моменту публикации светофоры уже включились, так что пробка скоро рассосется.
Также система назвала еще одну необычно нагруженную точку в городе.
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