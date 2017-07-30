«Зенит» назвал стартовый состав на матч с «Тосно»
Главный тренер футбольного клуба «Зенит» Роберто Манчини определился со стартовым составом на матч 3 тура чемпионата России по футболу против «Тосно» в воскресенье, 30 июля.
С первых минут игру начнут: вратарь Андрей Лунев, защитники Игорь Смольников, Бранислав Иванович, Хави Гарсия и Доменико Кришито (капитан), полузащитники Леандро Паредес, Александр Ерохин, Далер Кузяев и Олег Шатов, нападающие Александр Кокорин и Себастьян Дриусси.
В запасе остались: Юрий Лодыгин, Михаил Кержаков, Александр Анюков, Максим Карпов, Луиш Нету, Юрий Жирков, Денис Терентьев, Кристиан Нобоа, Эрнани, Жулиано, Артем Дзюба и Дмитрий Полоз.
Матч с «Тосно» пройдет на «Петровском» и начнется в 20:00 мск.