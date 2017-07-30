Президент подписал закон о садоводческих товариществах

Президент России Владимир Путин подписал закон о ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд. Об этом в воскресенье, 30 июля, сообщается на сайте Кремля. Он вступает в силу 1 января 2019 года.

«Устанавливаются правовые основы регулирования отношений, возникающих в связи с ведением гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд, и определяются особенности гражданско-правового положения создаваемых в этих целях некоммерческих организаций», — говорится в документе.

Предусматривается, что граждане могут создавать некоммерческие товарищества, чтобы заниматься этими видами деятельности.

Кроме того, законом регулируются отношения, касающиеся имущества общего пользования, предоставления земельных участков, строительства капитальных объектов.

Федеральный закон был принят Государственной Думой 20 июля и одобрен Советом Федерации 25 июля.