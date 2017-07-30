Российские военные вывезут из Арктики около четырех тысяч тонн металлолома

Российские военные вывезут из Арктического региона 3,8 тысячи тонн металлолома в 2017 году, сообщил в воскресенье замминистра обороны РФ Дмитрий Булгаков.

"В ходе экологической очистки Арктической зоны в этом году будет вывезено 3,8 тысячи тонн металлолома", — сказал он в интервью газете "Красная Звезда".

Булгаков отметил при этом, что общий объем собранного металлолома составляет на сегодня почти 2,6 тысячи тонн.