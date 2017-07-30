В России появится закон об уголовной ответственности за «карусели» на выборах
Президент России Владимир Путин подписал поправки в Уголовный кодекс о введении уголовной ответственности за незаконную выдачу и получение избирательного бюллетеня.
Документ опубликован на портале правовой информации.
В соответствии с данным законом, членам избиркома, незаконно выдавшим бюллетень, будет грозить штраф от 200 тыс. до 500 тыс. руб., принудительные работы или лишение свободы на срок до четырех лет.
Лицу, получившему подобный бюллетень, будет грозить штраф от 100 тыс. до 300 тыс. руб., принудительные работы или лишение свободы сроком до трех лет.
Ранее Совет Федерации одобрил уголовную ответственность за «карусели» на выборах.
Источник: "Газета.ру"