В России появится закон об уголовной ответственности за «карусели» на выборах

Президент России Владимир Путин подписал поправки в Уголовный кодекс о введении уголовной ответственности за незаконную выдачу и получение избирательного бюллетеня.

Документ опубликован на портале правовой информации.

В соответствии с данным законом, членам избиркома, незаконно выдавшим бюллетень, будет грозить штраф от 200 тыс. до 500 тыс. руб., принудительные работы или лишение свободы на срок до четырех лет.