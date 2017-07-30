Пьяный петербуржец после прогулки оказался в СИЗО

Уголовным делом закончилась прогулка 32-летнего мужчины в пьяном виде.

Как сообщает ГУ МВД по Петербургу 30 июля, мужчина был доставлен в отдел 28 июля. На него составили протокол за появление в общественных места в состоянии опьянения. Компания полицейских мужчине, вероятно, не пришлась по душе. Он ударил одного из сотрудников. После помощи медиков полицейский продолжил нести службу. А на агрессивного петербуржца завели уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти». Сейчас его поместили в следственный изолятор.

Мужчине может грозить как штраф до 200 тысяч рублей, так и лишение свободы до пяти лет.