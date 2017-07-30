США испытали систему ПРО THAAD на Аляске

На Аляске была испытана система противоракетной обороны (ПРО) THAAD. ВВС выпустили над Тихим океаном ракету, и система ПРО перехватила ее. Это был 15-й успешный перехват в 15 испытаниях THAAD.

Ранее о планах США провести испытания системы THAAD против баллистических ракет средней дальности сообщил Reuters со ссылкой на американских чиновников. Необходимость подобных действий объяснялась продолжающимися испытаниями северокорейских баллистических ракет.