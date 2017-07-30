В Москве объявлено штормовое предупреждение
Синоптики выпустили предупреждение о неблагоприятных погодных условиях в Москве вечером в воскресенье, 30 июля, сообщает «Интерфакс».
«С 17.30 до 21.00 в Москве ожидаются ливень, сильный ветер с порывами 15 м/с и выше, местами гроза и местами град», — заявили в столичном метеобюро.
По оценке синоптиков, к утру понедельника, 31 июля, в Москве может выпасть более 15% месячной нормы осадков.
Отметим, в Петербурге 31 июля ожидаются ливневые дожди с грозами.
Источник: "Газета.ру"