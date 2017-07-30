Тяга к роскоши выпускников Волгоградской академии МВД заинтересовала вуз

Волгоградская академия МВД проверит, насколько роскошно ее ученики отпраздновали свой выпускной. Соответствующее заявление вуз отправил 30 июля в редакцию «Фонтанки».

Окончание обучения будущие правоохранители отпраздновали заездом на внедорожниках Land Cruiser Prado, катанием на яхте и ужином в дорогом ресторане. Видео попало в Сеть.

Теперь руководство Академии намерено провести проверку, как выпусники гуляли после окончания учебы. Такое распоряжение дал начальник вуза, генерал-майора полиции Владимир Третьяков. Правила дорожного движения и общественной безопасности молодые люди не нарушали, отмечается в сообщении. Однако демонстративное поведение бывших учеников в вузе намерены пресечь. По результатам проверки будет дана оценка и сделаны оргвыводы, заверили "Фонтанку".

Выпускной в академии МВД прошел 28 июля. Мероприятие, в частности, посетил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров