В Венесуэле убиты кандидат в учредительное собрание и оппозиционный активист
Кандидат на выборах в учредительное собрание Венесуэлы Жозе Феликс Пинеда был убит незадолго до проведения выборов, сообщает «Би-би-си».
Отмечается, что политик был убит в ночь перед голосованием. Как сообщает El Nacional, в дом 39-летнего юриста Пинеды ворвались неизвестные, где и застрелили политика.
Утром 30 июля на территории Венесуэлы начались выборы в учредительное собрание. В стране работает около 14 тыс. избирательных участков.
К выборам были допущены 6120 кандидатов, однако ни один не представляет оппозицию Венесуэлы. Учредительное собрание (другое название — конституционная ассамблея) — новый политический институт, который сделает возможным изменение конституции Венесуэлы.
Власти запретили проведение митингов и маршей в преддверии голосования. Однако протестующие все равно за день до голосования заблокировали улицы в стремлении помешать проведению выборов.
Источник: "Газета.ру"