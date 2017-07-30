В Венесуэле убиты кандидат в учредительное собрание и оппозиционный активист

Утром 30 июля на территории Венесуэлы начались выборы в учредительное собрание. В стране работает около 14 тыс. избирательных участков.

К выборам были допущены 6120 кандидатов, однако ни один не представляет оппозицию Венесуэлы. Учредительное собрание (другое название — конституционная ассамблея) — новый политический институт, который сделает возможным изменение конституции Венесуэлы.

Власти запретили проведение митингов и маршей в преддверии голосования. Однако протестующие все равно за день до голосования заблокировали улицы в стремлении помешать проведению выборов.