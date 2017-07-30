Неловкий маневр баржи чуть не оставил петербуржцев без Чижика — Пыжика

На Фонтанке баржа чуть не сбила Чижика — Пыжика, сообщают очевидцы.

«В 15:45 на Фонтанке баржа врезалась в угол опоры моста, чуть не сбив Чижика-Пыжика, – сообщил в редакцию «Фонтанки» Аркадий. – Удар был такой, что мост вздрогнул. После этого буксир потянул баржу дальше, притерев её к другому углу опоры, чуть не выворотив из неё кусок базальта. Далее, как ни в чем не бывало, буксиры потащили баржу к следующему мосту».

В ГУ МЧС по Петербургу отметили, что заявок в службу спасения не поступало.

Отметим, за сегодняшний день это не первое водное происшествие в Петербурге, в День ВМФ. Так, на Кронкверской набережной причал «отъехал» от набережной: он не был прикреплен к берегу.