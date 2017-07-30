МЧС: «Оторванный» причал на Кронверкской набережной не был прикреплен к берегу

На Кронверкской набережной, где петербуржцев испугал блуждающий по воде причал не был прикреплен к берегу. Об этом 30 июля «Фонтанке» сообщили в ГУ МЧС по Петербургу.

Ранее очевидцы рассказали, что место для швартовки оторвало судно. Но спасатели отметили, что причал не оторвало.

Дело в том, что на месте проводятся монтажные работы по его установке. По всей видимости, закрепить к набережной новое место для швартовки еще не успели, а доступ к нему не закрыли.

Причал далеко не «ушел». Сведений о пострадавших нет.