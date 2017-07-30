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30.07.2017 17:11

Тридцать кораблей и судов введут в состав ВМФ в 2017 году

Военно-морской флот России в 2017 году пополнится тридцатью новыми кораблями и судами. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на торжественном приеме в Главном Адмиралтействе по случаю Дня ВМФ.

Как отметил глава государства, в 2016 году на флот поступило 24 надводных корабля, две многоцелевые подводные лодки, а также судно обеспечения. "В нынешнем году планируем ввести в строй еще 30 кораблей и судов. Мы будем строго следовать и другим планам развития флота по наращиванию доли современного вооружения и по повышению качества боевых кораблей", – заверил Верховный главнокомандующий.

Путин также подчеркнул, что будет оказываться вся необходимая поддержка военнослужащим и их семьям, передает ТАСС.

Источник: ТАСС


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