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30.07.2017 16:38

Дуров опроверг сообщения СМИ о переносе части серверов Telegram в Иран

Основатель Telegram Павел Дуров опроверг на своей странице в Twitter сообщения СМИ о том, что мессенджер перенес часть своих серверов в Иран.

Министр информационных и телекоммуникационных технологий Ирана Махмуд Ваези ранее заявил в интервью агентству ISNA, что в результате встречи с руководством компании Telegram, было принято решение о переносе части серверов мессенджера на территорию Ирана. Кроме того, возможно, в ближайшем будущем компания Telegram передаст Ирану свою распределительную сеть или сеть доставки содержимого (CDN).

"Никаких серверов Telegram никогда не будет в Иране. Политики/журналисты всегда все путают", — написал Дуров в своем Twitter-аккаунте, служащем для ответов на вопросы пользователей.

Дуров также сослался на свою раннюю публикацию в Telegram, в которой он говорил о существующей среди политиков и журналистов путанице в терминах в отношении понятия "сервер". Там отмечалось, что следует различать понятия "сервер" и "сеть доставки (и дистрибуции) содержимого" (CDN).

В сообщении Дурова отмечалось, что на серверах хранятся данные и, следовательно, они не могут переноситься в другие страны, в то время как CDN функционируют во всем мире и не имеют доступа к частной информации.

Доступ к большинству соцсетей и СМИ заблокирован в Иране на протяжении многих лет по распоряжению органов государственной власти. Несмотря на это, около 30 миллионов иранцев используют Telegram, который на сегодняшний день является одной из популярнейших соцсетей в стране. 

Источник: РИА Новости


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