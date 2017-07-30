Пробка на Московском шоссе растянулась на семь километров

Из-за дорожных работ на Московском шоссе выросла автомобильная пробка длиной 6,7 километра.

По данным сервиса «Яндекс.Пробки», автомобильный затор образовался на Московском шоссе – от Колпинского шоссе до Павловской улицы. На участке ведутся ремонтные работы, для проезда в Ленобласть из традиционных трех осталась всего одна полоса. В пробке можно потерять 30 минут, что на 20 минут больше обычного.

Как сообщают читатели «Фонтанки», пробка из дачников, возвращающихся в Петербург, появилась на трассе «Россия» М-10 в районе Чудово (Новгородская область, практически на границе с Ленобластью). Причина — та же: дорожные работы. Со слов автомобилистов, шесть километров проезжаются за час.