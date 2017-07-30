На Кронверкской набережной оторвало причал

На Кронверкской набережной, недалеко от Ленинградского зоопарка, причал оторвало от берега.

Как сообщают очевидцы, место для швартовки сбило судно. В этот момент на причале находились несколько десятков человек. Рядом находится пост МЧС. Людей эвакуируют при помощи другого теплохода.

На Кронверкской набережной, тем временем, собралось несколько сотен людей. Многие горожане и гости города собрались в День ВМФ покататься по рекам и каналам и полюбоваться на пришвартованные после парада корабли. Минус один причал для катания — по всей видимости, в Петербурге.