Порошенко приписал Айвазовского к культурному наследию Украины. Феодосия против

Президент Украины Петр Порошенко призвал почтить украинское наследие в связи с 200-летием художника Ивана Айвазовского. Об этом политик в воскресенье, 30 июля, написал на своей странице в Facebook.

«В эти дни 200 лет назад в Феодосии родился выдающийся художник — Иван Айвазовский. Почтим наше наследие», — говорится в посте украинского лидера, пишет «Лента.ру».

К записи в соцсети он добавил хештег #GloryToUkraine («Слава Украине» — прим. «Ленты.ру»).

Старший научный сотрудник Феодосийской картинной галереи им. И. К. Айвазовского Ольга Гутман прокомментировала призыв президента Украины Петра Порошенко по случаю 200-летия со дня рождения художника Ивана Айвазовского чтить украинское наследие, сообщает RT.

Она напомнила, что маринист родился и жил в Феодосии, которая тогда принадлежала Российской империи. Айвазовский также получил художественное образование в Санкт-Петербурге, отмечает "Газета.ру".

«Некоторое время тому назад, когда вышел новый учебник истории искусств Украины, то там и (Владимир) Боровиковский значился украинским художником, (Василий) Тропинин и так далее. В момент, когда Крым принадлежал Украине, Айвазовский тоже стал украинским художником. Но, конечно, Айвазовский учился в Петербургской академии художеств и воспитывался в традициях русской живописной школы. Считаю абсолютно правильным называть его русским художником», — сказала она.