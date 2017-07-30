Часть серверов Telegram перенесут в Иран

Иранское агентство ISNA со ссылкой на министра связи страны сообщило, что мессенджер Telegram перенес часть серверов в Иран, передает Associated Press.

«В результате встречи с менеджерами Telegram некоторые из их серверов были перенесены в страну», — цитирует агентство слова министра связи Махмуда Ваези.

Отмечается, что власти Ирана блокируют сайты Facebook и Twitter и цензурируют некоторые другие соцсети. Ранее Дуров рассказал о планах по сотрудничеству Telegram с властями Индонезии.

Однако, как отмечает Associated Press, 22 июля основатель Telegram Павел Дуров заявлял, что компания не будет переносить серверы в Иран. При этом власти этой страны настаивают на переносе серверов иностранными соцсетями для продолжения работы в стране.