Десятки тысяч посетителей фестиваля в Барселоне эвакуированы из-за пожара

Более 20 тысяч посетителей фестиваля электронной музыки Tomorrowland в Барселоне были эвакуированы из-за пожара, передает Associated press.

Организаторы фестиваля сообщили, что пожар произошел на сцене фестиваля из-за технической неисправности.

Отмечается, что в ходе эвакуации около 20 человек обратились за медицинской помощью с незначительными травмами.

didn't think my night would end like this #tomorrowland pic.twitter.com/10fRz4ivdk

— Nicole (@nicoledeans_) July 29, 2017