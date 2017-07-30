В понедельник в Петербурге ожидаются ливни и грозы

Во второй половине дня 31 июля в Петербурге прогнозируются дожди, местами ливни и грозы.

ГУ МЧС России по Петербургу подготовило памятку для населения.

При сильном дожде:

– при получении информации о выпадении обильных осадков воздержитесь от поездок по городу, по возможности оставайтесь в квартире или на работе. Включите средства проводного и радиовещания.

– если сильный дождь застал вас на улице, не спускайтесь в подземные переходы и другие заглубленные помещения. Постарайтесь укрыться в зданиях, расположенных выше возможного уровня подтопления.

– если здание (помещение), в котором вы находитесь, подтапливает, постарайтесь покинуть его и перейти на ближайшую возвышенность.

– если покинуть здание не представляется возможным, то поднимитесь на вышерасположенные этажи, выключите электричество и газ, плотно закройте окна, двери и сообщите о своем местонахождении в дежурную службу МЧС по тел. "101".

– если сильный дождь застал вас в личном транспорте, не пытайтесь преодолеть подтопленные участки. Медленно перестройтесь в крайний правый ряд (на обочину) и, не прибегая к экстренному торможению, прекратите движение. Включите аварийные огни и переждите сильный дождь. В случае стремительного пребывания воды покиньте транспортное средство и пройдите на возвышенный участок местности или в ближайшее здание.

При грозе:

Чтобы избежать поражения молнией, соблюдайте следующие правила.

Если вы в доме, то:

– по возможности не выходите из дома, закройте окна и дымоходы во избежание сквозняка, не рекомендуется во время грозы также топить печку.

– во время грозы следует держаться подальше от электропроводки, антенн.

– отключите радио и телевизор, избегайте использования телефона и электроприборов.

Если вы на открытой местности:

– не прячьтесь под высокие деревья (особенно одинокие).

– при отсутствии укрытия следует лечь на землю или присесть в сухую яму, траншею.

– при пребывании во время грозы в лесу следует укрыться среди низкорослой растительности.

– во время грозы нельзя купаться в водоемах.

– во время грозы не следует бегать, ездить на велосипеде.

– если вы находитесь на возвышенности, спуститесь вниз.

– если во время грозы вы находитесь в лодке, гребите к берегу.

– если вы во время грозы едете в автомобиле, остановитесь и закройте окна, оставайтесь в автомобиле.

Если ударила молния:

– прежде всего потерпевшего необходимо раздеть, облить голову холодной водой и, по возможности, обернуть тело мокрым холодным покрывалом.

– если человек еще не пришел в себя, необходимо сделать искусственное дыхание «рот в рот» и как можно быстрее вызвать медицинскую помощь.