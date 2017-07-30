В Ломоносовском районе Ленобласти и Токсово тысячи домов остались без света

В Ленинградской области жители сидят без света.

Почти сутки без электричества остаются жильцы поселка Токсово. Авария на сетях произошла около трех часов дня 29 июля. Без электричества остались почти четыре тысячи человек, а также больница и канализационно-насосная станция. По предварительным данным, причиной аварии стали работы на объекте строительной компании "ЛСР" в районе Новодевяткино.

Известно, что уже утром 30 июля количество отключенных абонентов снизилось до 2,5 тысяч. Работы по восстановлению ведут "Ленэнерго" и "Всеволожское предприятие электрических сетей".

Как сообщает 47News, из-за аварии на сетях "Ленэнерго" обесточенными оказались четыре населенных пункта в Ломоносовском районе Ленинградской области. Авария произошла в начале седьмого часа утра 30 июля на линии электропередач "Ленэнерго". Без света остался поселок Аннино, деревни Большие Томики, Рюмки, Лесопитомник и Пески, в которых проживают более 4 тысяч человек.

Издание отмечает, что специалисты заканчивают восстановление электроснабжения после нарушения на линии 10 кВ. "В настоящее время по резервной схеме подключена большая часть потребителей. Работы продолжаются, в ближайшее время электроснабжение будет полностью восстановлено", – заверили в компании.